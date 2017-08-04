Для физической формы и объединения государств: что такое конкурс «Профессионал» среди военных

Новости Беларуси. Полигон под Минском 4 августа больше напоминал арену боевых действий. Здесь за звание лучшего боролись военнослужащие Казахстана, России, Армении и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это главный и самый зрелищный этап международных состязаний «Воин Содружества», который наша страна принимает уже во второй раз. Примечательно, что наравне с мужчинами полосу препятствий преодолевали и девушки.

Это не кадры из голливудского боевика, а реальное испытание для реальных военных. Под Минском собрали лучших из лучших. Из России, Казахстана, Армении и Беларуси. У солдат – задача не из легких: полоса препятствий длиной под километр, лестница из колес, бурелом, лабиринты, бревенчатый забор. Те еще испытания.

Во время прохождения полосы препятствий участникам специально создают дополнительные трудности. Все для того, чтобы условия были максимально приближены к боевым. Здесь есть стрельба из автомата, дымовые шашки и огонь.