Для физической формы и объединения государств: что такое конкурс «Профессионал» среди военных
Новости Беларуси. Полигон под Минском 4 августа больше напоминал арену боевых действий. Здесь за звание лучшего боролись военнослужащие Казахстана, России, Армении и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это главный и самый зрелищный этап международных состязаний «Воин Содружества», который наша страна принимает уже во второй раз. Примечательно, что наравне с мужчинами полосу препятствий преодолевали и девушки.
Это не кадры из голливудского боевика, а реальное испытание для реальных военных. Под Минском собрали лучших из лучших. Из России, Казахстана, Армении и Беларуси. У солдат – задача не из легких: полоса препятствий длиной под километр, лестница из колес, бурелом, лабиринты, бревенчатый забор. Те еще испытания.
Во время прохождения полосы препятствий участникам специально создают дополнительные трудности. Все для того, чтобы условия были максимально приближены к боевым. Здесь есть стрельба из автомата, дымовые шашки и огонь.
Задача со звездочкой – пробежать сквозь шины в костюме химзащиты. И это при 25-градусной жаре. Благо, холодное оружие освежало. Заточки и лопаты угождали в цель. Заветный финиш, а это стометровка, после всех испытаний совсем не казался легкой пробежкой.
Участник:
Как ощущения? Не очень. Что самое сложное было? Все. Самое тяжелое – ступеньки воздушного лифта.
Среди участников и несколько девушек. Для них поблажек нет. Разве что преодолевать высокие бревна на полосе препятствий в их задачу не входило. За военнослужащими пристально следили судьи, помечая результаты на каждом этапе.
Сергей Савицкий, главный судья конкурса «Профессионал»:
От каждого военнослужащего на данном этапе конкурса требуется максимальное напряжение своих сил. Физических и моральных. Военнослужащие стартуют парами, преодолевают препятствия, им определяется время выполнения упражнения. После этого собираются ведомости со всех контрольных точек, производится расчет поощрительных и штрафных баллов.
Каждый участник в своих странах прошел этапный отбор. Подготовка к конкурсу длилась два месяца.
Артем Пушнев, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь:
Такие мероприятия позволяют улучшить физические качества военнослужащих, их выучку боевую, профессиональные навыки, а также, что очень важно, сплочают народы, государства.
Конкурс «Воин Содружества» проводится в рамках армейских международных игр. Они, в свою очередь, стартовали в России. Победителей же белорусского этапа состязаний наградят 5 августа.