Дисциплина – очищенный огонь, позволяющий талант сделать способностью: глава Минского суворовского училища

Начальник Минского суворовского военного училища Александр Науменко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Викторович, добрый вечер! Позвольте в Вашем лице поздравить всех людей, которых, по праву, можно назвать защитниками Отечества с этим замечательным праздником. И позвольте несколько вопросов, которые касаются, наверное, будущих защитников Отечества, которые воспитываются в стенах суворовского училища. Времена лихие: очень много поменялось за последнее десятилетие. Наверное, самый главный вопрос: на каких примерах Вы воспитываете новых ребят, новых защитников Отечества?

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:

Вы знаете, история Минского суворовского военного училища насчитывает немногим более 60 лет. Вместе с тем, училище имеет свой богатый исторический опыт. Как известно, историю делают люди. Первый опыт и основу в воспитание, и обучение суворовцев в Минском суворовском училище, конечно же, заложили ветераны Великой Отечественной войны, которые стали первыми родными и близкими для тех детей, детство которых было опалено войной.

Они вложили в них свою душу, опыт и знания, дали дорогу в дальнейшую жизнь.

Примером ветеранов Великой Отечественной войны, которые и в настоящее время оказывают помощь офицерам-воспитателям, педагогическому составу, руководству училища в воспитании суворовцев, являются Бузаевы Виктор Максимович и Александра Петровна, Корнеев Иван Константинович, Михневич Пётр Петрович, Саламатов Анатолий Георгиевич и другие. Активную жизненную позицию занимают также суворовцы первых выпусков Минского суворовского военного училища. Огромную мотивацию для обучения сегодня и для последующей жизни оказывают генерал-полковник Чаус Пётр Григорьевич, генерал-лейтенант Денисенко Вадим Аркадьевич, генерал-лейтенант Прокопчик Георгий Владимирович, а также генерал-лейтенант Гулько Алексей Яковлевич.

К сожалению, XX и XXI века не были безоблачными и мирными.

Выпускники суворовского училища с достоинством и честью до конца выполнили свой интернациональный долг. К сожалению, 37 из них не вернулись домой, не принесли домой счастье и радость. 6 из них навечно зачислены в списки личного состава рот Минского суворовского военного училища. И каждый день, на вечерней поверке, звучат их имена: майор Астраух Владимир Поликарпович, старший лейтенант Довнар Пётр Викторович, старший лейтенант Дударь Василий Михайлович, майор Синкевич Виктор Алексеевич, старший лейтенант Суденков Василий Леонидович, лейтенант Тышкевич Игорь Владимирович. Большое внимание совершенствованию учебно-материальной базы, воспитанию суворовцев в настоящее время уделяют все выпускники Минского суворовского военного училища.

Каждый из суворовцев пытается внести свою лепту в совершенствование училища.

И это – не только совершенствование учебно-материальной базы училища, но и духовная составляющая. Кстати сказать, в настоящий момент порядка 13 тысяч выпускников Минского суворовского военного училища. Одними из наиболее ярких примеров являются Государственный секретарь Совета Безопасности нашего государства – генерал-лейтенант Зась Станислав Васильевич, министр обороны Республики Беларусь – генерал-лейтенант Равков Андрей Алексеевич, замминистра обороны Республики Беларусь – генерал-майор Потапенко Сергей Владимирович, командующий силами специальных операций Вооружённых Сил – генерал-майор Денисенко Вадим Иванович. Таким образом, если подводить итог, стоит отметить, что в училище есть своя история, в нём есть своё настоящее. А, значит, воспитывая суворовцев в духе преданности Родине и патриотизма, в нашем училище, как и в государстве, есть своё будущее.

Александр Викторович, какие ребята выбирают сегодня суворовское училище? Это те, кто следует по правилам своей династии? Или, наоборот, впервые выбирает военный путь своей карьеры?

Александр Науменко:

Вы знаете, правильнее, наверное, было бы сказать, что кандидатами для поступления в Минское суворовское военное училище являются те ребята, те дети, которые видят своё будущее именно в служении Отечеству.

Воспитание образованного, интеллигентного, физически развитого и здорового гражданина – это задача и цель Минского суворовского военного училища.

Нельзя сказать, что в суворовское училище поступают только дети военнослужащих для продолжения своих офицерских династий. Да, конечно, есть и такие. Но стоит отметить, что к нам в училище поступают из различных уголков нашей Родины ребята, из различных социальных слоёв населения. И я скажу, что отрадно отметить, что именно вот этих целеустремлённых ребят, готовых отдать свою жизнь служению Родине, не так мало.

Потому что кандидатами на поступление являются порядка 6-7 человек на место.

К сожалению, хочется отметить, что те требования, которые предъявляются к ним в ходе обучения, не каждый в состоянии выдержать и закончить обучение в Минском суворовском военном училище.

Александр Викторович, иногда можно столкнуться с таким мнением, что в суворовское училище стараются родители отправить тех ребят, которым надо, как раз-таки, более жёсткое воспитание, более строгая дисциплина. Насколько вы согласны с таким мнением?

Александр Науменко:

Я считаю, что дисциплина и контроль делают из человека мужчину.

Дисциплина – это очищенный огонь, который позволяет талант сделать способностью. Поэтому я считаю, что для каждого гражданина, для каждого человека дисциплина – это важно. Но для человека, который стремится в последующем сделать служение Отечеству своим делом жизни – это просто визитная карточка и суровая необходимость.

Александр Викторович, как Вы считаете, в обычной беседе – чем будет отличаться суворовец от простого старшеклассника? Когда суворовец не в форме, можно ли будет отличить?

Александр Науменко:

Если говорить о том, чем отличается суворовец от обыкновенного старшеклассника… Наверное, вопрос сложный. Вместе с тем, в государстве создаются все условия для развития подрастающего поколения. Я думаю, визитной карточкой любого суворовца будет являться не только умение себя достойно вести в любой ситуации и на мероприятиях любого уровня, но и визитной карточкой его будут именно те специфические знания, заложенные в программу подготовки. Это – и высокий уровень общеобразовательной подготовки, знание военных дисциплин, а также этики, эстетики и высокий уровень физической подготовки. В суворовском училище созданы все условия для обучения и воспитания суворовцев.

Всё лучшее мы отдаём детям, потому что они – наши будущее.

Безусловно, будущему офицеру нужна не только физическая подготовка, но и набор специальных знаний. Насколько сильно отличаются предметная подготовка, количество предметов, количество часов на специальных предметах от обычной школьной программы? Та, что преподаётся курсантам суворовского училища.

Александр Науменко:

Прежде всего, наверное, стоило отметить то, что мы обучаемся по своей программе: как общеобразовательной, так и допризывной, и военной подготовки.

У нас больше часов отводится изучению физики, математики.

Кроме того, военные дисциплины изучаются по отдельной программе и это даёт свои положительные результаты в последующем обучении, на последующих этапах: в Военной академии Республики Беларусь, на военных факультетах различных учреждений образования. Но, кроме того, что у нас существует своя программа обучения, стоит отметить, конечно же, преподавательский состав, который на 92% состоит из преподавателей первой и высшей категории, людей, которые не только используют новые технологии в обучении, но и вкладывают душу. Конечно же, даёт свои результаты. Кроме того, хочу отметить, что Минское суворовское военное училище – наверное, это не просто учреждение образования. Это – семья. Семья, взаимоотношения в которой офицеры-воспитатели, педагоги, суворовцы проносят через всю свою жизнь, передают их своим детям и внукам, которые в последующем, в том числе, становятся суворовцами.

Мы – не просто учреждение образования, мы здесь живём вместе с суворовцами и это даёт свои плоды.

Александр Викторович, а позвольте такой вопрос: когда я был ещё школьником, целые легенды ходили о балах, которые проходили в суворовском училище. Существуют ли они сейчас и обучают ли ребят танцам?

Александр Науменко:

Кроме того, что мы проводим занятия, согласно программе, у нас ещё существует факультативная подготовка, на которой суворовцы обучаются, в том числе, и танцам.

И, поверьте мне, что, конечно же, умение общаться с женщиной, умение танцевать – это, в том числе, визитная карточка каждого суворовца.

Поверьте мне, как выпускнику Минского суворовского военного училища, что это в дальнейшем, в жизни им пригодится.

Александр Викторович, 23-его февраля не могу не поинтересоваться у Вас, какие же традиции празднования Дня защитника Отечества в стенах суворовского училища?

Александр Науменко:

В суворовском училище, конечно же, существуют традиции празднования Дня защитника Отечества и Вооружённых Сил. Суворовцы принимают участие в декаде патриотических дел, в соответствии с планом, в учреждениях образования города Минска. Кроме того, спланированы и проводятся в Минском суворовском военном училище мероприятия, направленные на профориентацию, в интересах последующего выбора профессий выпускниками Минского суворовского училища. В которых принимают участие, как ветераны Великой Отечественной войны, так и действующие офицеры, которые в настоящий момент проходят службу, так и курсанты, которые не так давно выпустились из Минского суворовского военного училища, и лейтенанты, закончившие соответствующие высшие учреждения образования и приступившие к исполнению своего воинского долга. Естественно, мы приглашаем всех, в том числе, для проведения своих торжественных мероприятий и концерта, на которых, соответственно, и чествуем всех, кто успешно проходит обучение, обучает суворовцев, а также тех, кто достойно проходит службу и с честью несёт звание суворовца в Вооружённых Силах Республики Беларусь.

Александр Викторович, я благодарю Вас за возможность побеседовать позвольте Вас поздравить с Днём защитника Отечества, в Вашем лице, наверное, всех тех, кто сейчас находится на службе, всех тех, кто носит погоны, потому что, в первую очередь, это, конечно – ваш праздник. Незаслуженно всем другим мужчинам тоже перепадают какие-то поздравления. А у вас, в свою очередь, есть возможность, наверное, поздравить своих коллег и, может быть, даже курсантов, благодаря телевидению. Прошу.

Александр Науменко:

Спасибо. Наверное, разрешите поздравить, всё-таки, всех с этим праздником. Историческим и важным праздником, днём защитника Отечества и Вооружённых Сил. Почему всех?

Потому что дело защиты государства – это общее дело.

И дело каждого. Поэтому разрешите пожелать всем крепкого здоровья, успехов, оптимизма. И хотелось бы, чтобы у каждого гражданина нашего государства каждый день, когда он ложится спать, оставалось чувство удовлетворения за то, что он сделал, хотя бы, одно доброе дело.