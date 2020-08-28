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Директором «Минскводоканала» назначен Фёдор Римашевский

28 августа 2020 14:01
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Новости Беларуси. У столичного водоканала новый руководитель. Им стал Федор Римашевский, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Директором «Минскводоканала» назначен Фёдор Римашевский-1

Главная задача – ликвидировать все недостатки в работе предприятия и активизировать мероприятия по подключению всех районов столицы к артезианским источникам воды.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Федор Римашевский # Фотофакт

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