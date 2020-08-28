Директором «Минскводоканала» назначен Фёдор Римашевский

Новости Беларуси. У столичного водоканала новый руководитель. Им стал Федор Римашевский, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. У столичного водоканала новый руководитель. Им стал Федор Римашевский, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Главная задача – ликвидировать все недостатки в работе предприятия и активизировать мероприятия по подключению всех районов столицы к артезианским источникам воды.