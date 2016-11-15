Директор ОАО «Минскметропроект» Валерий Чеканов – о прошлом, настоящем и будущем минского метро

Крупнейший специалист в своей области, обладающий многочисленными наградами, Валерий Владимирович когда-то и подумать не мог, что будет незаменимым строителем на всем постсоветском пространстве. А родился будущий столичный метростроевец в Новосибирске. Там же закончил Институт инженеров железнодорожного транспорта. Волей судеб оказался в Минске.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР:

Когда я оканчивал школу, отец меня спросил, куда я собираюсь поступать. У меня приоритета тогда не было. И я прислушался к его совету, что в Новосибирске есть самый лучший институт – это Институт железнодорожного транспорта, а там есть факультет «Мосты и тоннели», специализация – «Метрополитены». И я выбрал эту профессию, всю жизнь занимаюсь проектированием метрополитена. Ни разу в своей жизни не пожалел о совете, который вовремя мне дал отец.

После окончания института молодой специалист проработал четыре года в Ташкенте. А потом поступило предложение переехать в Минск, где только-только начиналось строительство метрополитена. Сначала Валерий Чеканов был начальником группы конструкторского отдела в «Минскметропроекте», через два года вырос до главного инженера проекта первой линии метро, а уже с 1984 года был назначен директором учреждения. Именно Валерий Владимирович проектировал первые объекты столичной подземки: станцию метро «Парк Челюскинцев» и первый перегон между этой ней и станцией метро «Московская».

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР:

Первую линию сдали досрочно на 7 месяцев. Это был праздник для всего города, потому что стройка велась напряженно, чувствовали сложности, какие были для города. И по транспорту, столько объездов было. Я сам на автобусе ездил на работу и приходилось слышать: «Ну, когда же это закончится?! Столько времени тратить на поездку на работу». Зато когда линию вводили в эксплуатацию, на каждой станции поставили специальные столики и положили там книги отклика, пассажиры, приходя на станцию, делали там свои записи. И основном они были восторженные. Первая линия, конечно, была как любимое детище. И как первая была самая сложная. Потому что и проектировщики получали первый опыт проектирования метрополитена, и строители учились строить метро. Осваивали профессию, так скажем.

До торжественного открытия первой, а потом и второй линий – километры пройденных трудностей, – вспоминает Валерий Владимирович. Какие только сюрпризы на пути не встречались: и валуны по 3 метра, и торфяные залежи между станциями «Спортивная» и «Кунцевщина», кости мамонта на месте «Борисовского тракта», и старый город на месте «Немиги».

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР:

Когда капали котлован станции «Институт культуры», так откопали старый склад снарядов. Саперы два дня разминировали и достали больше 100 снарядов, которые со времен войны лежали в земле. Слава богу, что ни один не взорвался. Потом при проходке щита между «Площадь Ленина» и «Октябрьской» наткнулись на старый колодец на глубине 15 метров. Откуда он там мог взяться? Деревянный колодец, прекрасно сохранился. Пришлось вручную его разбирать, чтобы через него прошел щит.

Сегодня схема минского метрополитена включает в себя 4 линии общей протяженностью 70 километров, это 50 станций. Две действующие ветки метро из 29 станций составляют 38 километров.

Начато строительство третьей линии метро. Она рассчитана на 14 станций протяженностью 17 километров. Первыми откроются станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь». Общая протяженность всех станций – 4 км. Третья линия метро пройдет с севера на юг и свяжет Зеленый луг с районом улицы Корженевского. В результате появится своеобразный пересадочный треугольник, благодаря которому пассажир сможет лишь с одной пересадкой проехать из одного района города в любой другой.

Пересадочными будут станции «Вокзальная», «Фрунзенская» и «Площадь Ленина». На каждой линии метрополитена строится свое электродепо, в котором будут обслуживаться и ремонтироваться поезда, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР:

Вот в этом месте строится два пересадочных тоннеля под железнодорожными путями станции «Минск-Пассажирский». Строительство первого пускового началось в августе 2014 года. Сначала нужно было вынести сети. Здесь очень много подземных коммуникаций. И вот за этот год метростроители построили платформенный участок, на котором мы сейчас находимся, СТП с блоком служебных помещений и продолжают подготавливать камеру для запуска механизированного щита в сторону станции «Ковальская Слобода». Должны сдать в эксплуатацию в конце 2019 или в начале 2020 года.

При строительстве метро всегда используются качественные и долговечные материалы: металл, алюминий, металлокерамика, а также традиционные – гранит и мрамор. Каждая станция подземки будет отличаться своим объемно-планировочным решением и архитектурно-художественным оформлением. Все будет полностью автоматизировано: движение поездов будет обеспечено даже без машинистов. Кроме того будут повышены меры безопасности: все платформы будут оборудованы барьерами, которые исключат падение пассажиров на пути.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР:

Станция «Вокзальная» – единственная станция, которая будет с наземным вестибюлем. Вот это как раз пол наземного вестибюля. Сверху будет еще 2 этажа. А это лифт для инвалидов и людей с ослабленным здоровьем, так называемая безбарьерная среда, которая сегодня у нас реализуется на Минском метрополитене.

Планируется сделать действующие станции максимально удобными для пользования людей с ограниченными возможностями: оборудовать лифтами или наклонными площадками.

У Валерия Владимировича все станции подземки дороги сердцу, но есть особенно любимая из ныне действующих – станция метро «Восток».

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР:

Во-первых, она красивая: заходишь и чувствуешь себя, как то ли в космическом корабле, то ли в аэроплане. Кстати, это была первая станция, построенная нашими специалистами, как полная сборная и стеноограждающая по методу «стена в грунте». Во-вторых, это была первая станция, которую я сдавал уже как директор «Минскметропроекта» в 1986 году. И в-третьих, я жил недалеко от этой станции долгое время.

Изначально «Минскметропроект» задумывался исключительно для проектирования Минского метрополитена, но со временем расширил свое поле деятельности. Теперь планируются транспортные сооружения, тоннели различного назначения, причем не только в Беларуси. Именно «Минскметропроект» – автор таких крупных объектов, как административно-гостиничный комплекс в Сочи, подземный торгово-развлекательный центр «Столица». Но главное направление деятельности его талантливых работников, конечно же, столичный метрополитен.