Династия Левиных: тот случай, когда руками династии строятся целые города

Новости Беларуси. Ко Дню Победы в Беларуси приведены в порядок все памятники и мемориалы, посвящённые героям и жертвам Великой Отечественной войны. Некоторые места, такие так «Хатынь», давно стали местом паломничества не только в святые для Беларуси дни. Этот мемориальный комплекс создан коллективом известных архитекторов. Среди них — Леонид Левин. Его не стало в 2014 году, но дело отца продолжает дочь Галина Левина. И как архитектор, и как общественный деятель — она сегодня представляет Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин.

Историческая Немига, памятники Купале и Коласу, проекты зданий белорусского МИДа, ВДНХ, станций минского метрополитена, монумент Победы на одноименной площади, мемориалы «Красный берег» и «Хатынь». Это его рук дело. В 2014 году известного архитектора и общественного деятеля Леонида Левина не стало. Ушла целая эпоха. Однако его творческое наследие продолжает жить.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Нам так кажется, что мы живем среди зданий, ходим по улицам, но мы забываем, что в эти дома двери открывали люди.

Сегодня дочь заслуженного архитектора Беларуси возглавляет творческую мастерскую отца. Галина признается, в своем же кабинете не решается сидеть на стуле Леонида Менделевича. Здесь все как при жизни мэтра: на том же месте его любимые колокольчики, стопки с чертежами и даже канцелярские кнопки. Да и у самой Галины богатое портфолио: реставрация Лошицкой усадьбы, мемориальные знаки жертвам гетто и праведникам народов мира и, конечно же, минская синагога.

Долгие годы Леонид Менделевич возглавлял Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин. На этом посту он много сделал для сохранения его родной еврейской культуры в Беларуси. Кстати, и одна из последних работ известного архитектора связанна именно с этим. Так, в Витебске появился квартал еврейского художника Марка Шагала. Любили и ценили Левина и в Израиле: после его смерти на святой земле высадили 11 деревьев. Не безучастна к жизни общины и дочь Левина. Первая построенная в суверенной Беларуси синагога спроектирована именно ею.

Работа над объектом была проделана, признается архитектор, большая. Немало литературы прочитано, изучен опыт коллег в проектировании современных синагог. Реализовать, сетует Галина, удалось не все, однако результат радует.

Ее мама занималась генпланом столицы, отец здесь же реализовывал свои творческие решения. Сегодня Галина со своим мужем архитектором продолжает дело семьи. И это тот случай, когда руками династии строятся города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.