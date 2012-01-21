«Динамо-Минск» – «Нефтехимик»: 5 безответных шайб минчан и первый гол в КХЛ Александра Китарова

Что у команды не получалось и почему – об этом думали перед поединком с «Нефтехимиком» все: от Марека Сикоры до рядового болельщика. Свою версию предложил и Владимир Денисов, к нашей радости наконец вернувшийся на лед после перелома скулы.



Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Просто, наверное, надо было играть более активно, как мы и старались делать. С «Металлургом» не получалось. Не играли в тело с ними. А когда мы не играем в тело, то у нас мало что получается.



Именно такой хоккей – жесткий и бескомпромиссный – динамовцы и предложили гостям из Татарии. Те пытались отвечать, но добились лишь одного – 26 минут штрафа.



Кевин Лаланд, ХК «Динамо-Минск»:

Тренерская установка была такой – играть жестко и постараться забросить шайбу в первые десять минут встречи. Однако их вратарь сумел сделать несколько отличных сэйвов. Если бы не он, к началу второго периода мы бы уже вели в счете. Но, продолжив действовать в атакующем ключе, в конце концов, мы добились своего.



Первый период, действительно, оставил ощущение недосказанности: при полном преимуществе «Динамо» счет так открыт и не был. Зато едва отличился Петр Подхрадски на 2-й минуте второй трети, как ящик Пандоры не просто открылся – распахнулся настежь.



На ворота бедного Туомаса Таркки обрушился настоящий шквал атак. Пятую свою шайбу в четырех матчах кряду забросил признанный затем лучшим нападающим недели в Лиге Збынек Иргл. Впервые после травмы забил Либор Пивко, который последний раз праздновал голевой успех аж 11 декабря. Вторую шайбу в сезоне забросил Александр Павлович, да еще как: эффектно, с неудобной руки.



Но больше всего «Минск-Арена» радовалась шайбе Александра Китарова. Тот отличился впервые в Континентальной лиге и удостоился настоящей овации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Александр Китаров, ХК «Динамо-Минск»:

Хорошие, положительные впечатления. А какие еще могут быть? Довольны, что выиграли. Этого давно ждали болельщики. Надеюсь, мы их порадовали.

Моя шайба – тоже положительное впечатление от матча.



Еще один герой встречи – Кевин Лаланд, отстоявший заслуженный шот-аут, что было непросто, особенно учитывая жаркую концовку матча.



Кевин Лаланд, ХК «Динамо-Минск»:

Последние пять минут матча были самыми сложными. Не знаю, что случилось, возможно, ребятам захотелось создать интригу в матче.

Думал ли я о шот-ауте? Немного. Когда ты стараешься на протяжении всего матча, и команда побеждает 5:0, приятно заработать такой небольшой бонус. Но все это не важно. Главное то, что мы сумели заработать три очка.



В тот же день «Трактор» тормознул «Атлант», и мы вновь предметно задумались о первом месте в дивизионе Тарасова.



Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Честно, я вообще не смотрю. Иногда даже не знаю с кем играем. Далеко не заглядываю, а смотрю на то, что ближайшее. Главное побеждать в каждом матче, а какие мы в таблице уже не важно.