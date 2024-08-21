Деятельность ИИ нужно регулировать законодательно? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Арина Шелег, студент Белорусского государственного университета: Я бы хотела вернуться к современным реалиям и поднять вопрос искусственного интеллекта. Сейчас он обширно внедряется во все сферы нашей жизни, от образования до нашей повседневности. Я бы хотела узнать, не считаете ли вы необходимым урегулировать законодательную деятельность искусственного интеллекта? А также рассказывать людям, как его использовать. Особенно старшим поколениям, поскольку им труднее принимать новые технологии.

Алина Ретькова, председатель Комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Вопрос, использовать где и как. Если молодежь будет полностью заменять свои интеллектуальные способности и писать то, что раньше наши родители, бабушки и мы сами писали своим умом – сочинения, рефераты, курсовые, дипломные работы и магистрские – то это да. Для молодежи искусственный интеллект – это особая угроза. В том числе, как потом искусственный интеллект может заменить нас и в работе. То есть урегулировать его в сфере образования, науки – это обязательно.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Но это жизнь, надо регулировать вообще в жизни. Останется ли человек?

Алина Ретькова:

Человек остается всегда, потому что это чувства, эмоции.

Евгений Пустовой:

А искусственный интеллект для чего создан? Заместить человека. А потом и чувства, и эмоции этого же человека.

Алина Ретькова:

Искусственный интеллект вряд ли заменит чувства родных и близких нам людей.

Евгений Пустовой:

Просто человека перевоспитает он, понимаете? Вы видели геймеров, которые погружены в свою жизнь?

Алина Ретькова:

Геймеры – это страшные люди. Если у нас молодежь вся превратится как в роботов, как искусственный интеллект, то нам это не нужно. Поэтому мы должны искусственный интеллект искоренить из нашей жизни.

– И прежде всего этика должна успевать за его развитием, так?

– Да.