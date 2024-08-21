Деятельность ИИ нужно регулировать законодательно? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Арина Шелег, студент Белорусского государственного университета:
Я бы хотела вернуться к современным реалиям и поднять вопрос искусственного интеллекта. Сейчас он обширно внедряется во все сферы нашей жизни, от образования до нашей повседневности. Я бы хотела узнать, не считаете ли вы необходимым урегулировать законодательную деятельность искусственного интеллекта? А также рассказывать людям, как его использовать. Особенно старшим поколениям, поскольку им труднее принимать новые технологии.
Алина Ретькова, председатель Комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вопрос, использовать где и как. Если молодежь будет полностью заменять свои интеллектуальные способности и писать то, что раньше наши родители, бабушки и мы сами писали своим умом – сочинения, рефераты, курсовые, дипломные работы и магистрские – то это да. Для молодежи искусственный интеллект – это особая угроза. В том числе, как потом искусственный интеллект может заменить нас и в работе. То есть урегулировать его в сфере образования, науки – это обязательно.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Но это жизнь, надо регулировать вообще в жизни. Останется ли человек?
Алина Ретькова:
Человек остается всегда, потому что это чувства, эмоции.
Евгений Пустовой:
А искусственный интеллект для чего создан? Заместить человека. А потом и чувства, и эмоции этого же человека.
Алина Ретькова:
Искусственный интеллект вряд ли заменит чувства родных и близких нам людей.
Евгений Пустовой:
Просто человека перевоспитает он, понимаете? Вы видели геймеров, которые погружены в свою жизнь?
Алина Ретькова:
Геймеры – это страшные люди. Если у нас молодежь вся превратится как в роботов, как искусственный интеллект, то нам это не нужно. Поэтому мы должны искусственный интеллект искоренить из нашей жизни.
– И прежде всего этика должна успевать за его развитием, так?
– Да.
Александра Бендега, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:
Мы можем использовать его в тех сферах, где он действительно может быть полезен. В диагностике пульмонологических, онкологических заболеваний. Но мы его должны ограничить в тех сферах, где он может нанести нам вред. Вот, допустим, эти чаты, которые неправдивую информацию выдают, когда студенты используют. Опять же, когда звонят, говорят чьим-то голосом. Естественно, мошенники, все остальное в этой сфере. Тут очень много чего.