«Девочки сами написали код, чтобы котик гонялся за мышкой»: первоклашек в Минске учат программированию

Время идёт – всё меняется. В том числе, детские игрушки. Если вы зайдёте в детский сад, то обязательно обнаружите хотя бы одну девочку с планшетом. Маленьким принцессам не меньше, чем мальчикам интересны технологичные забавы.



Валентина Чекан, директор по учебной работе Академии креативных технологий для девочек:

Это очень волнует родителей – с точки зрения, на что они тратят своё время. А, с другой стороны, это показывает, что девчатам очень интересно участвовать в познавании технологического мира.

И, чтобы развернуть их интерес от потребления к созданию, мы стали набирать с возраста 7 лет.



Уже первоклашки могут сесть за компьютер и создать игру.

Для юных и начинающих есть специальная среда программирования – «Скрэтч».

Процесс, на удивление, прост: есть персонажи, которым задаются определённые условия и команды при помощи блоков с кодами.





Томаш Шиманский, преподаватель:

Девочки сами написали код, чтобы наш котик гонялся за мышкой: поворачивался в сторону мышки и двигался. Это как раз алгоритмизация – процесс действия, который они должны понимать. Что каждое действие выполняется последовательно.

Девочки постарше переходят на более серьёзный – текстовый – язык программирования.



И речь идёт уже не просто о забавах. Ведь это – возможная профессия в будущем.