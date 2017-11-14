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«Девочки сами написали код, чтобы котик гонялся за мышкой»: первоклашек в Минске учат программированию

14 ноября 2017 14:50
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Время идёт – всё меняется. В том числе, детские игрушки. Если вы зайдёте в детский сад, то обязательно обнаружите хотя бы одну девочку с планшетом.

Маленьким принцессам не меньше, чем мальчикам интересны технологичные забавы.

«Девочки сами написали код, чтобы котик гонялся за мышкой»: первоклашек в Минске учат программированию-1


Валентина Чекан, директор по учебной работе Академии креативных технологий для девочек:
Это очень волнует родителей – с точки зрения, на что они тратят своё время. А, с другой стороны, это показывает, что девчатам очень интересно участвовать в познавании технологического мира.

И, чтобы развернуть их интерес от потребления к созданию, мы стали набирать с возраста 7 лет.

«Девочки сами написали код, чтобы котик гонялся за мышкой»: первоклашек в Минске учат программированию-4


Уже первоклашки могут сесть за компьютер и создать игру.

Для юных и начинающих есть специальная среда программирования – «Скрэтч».

«Девочки сами написали код, чтобы котик гонялся за мышкой»: первоклашек в Минске учат программированию-7

Процесс, на удивление, прост: есть персонажи, которым задаются определённые условия и команды при помощи блоков с кодами.


Томаш Шиманский, преподаватель:
Девочки сами написали код, чтобы наш котик гонялся за мышкой: поворачивался в сторону мышки и двигался. Это как раз алгоритмизация – процесс действия, который они должны понимать. Что каждое действие выполняется последовательно.

Девочки постарше переходят на более серьёзный – текстовый – язык программирования.

«Девочки сами написали код, чтобы котик гонялся за мышкой»: первоклашек в Минске учат программированию-10


И речь идёт уже не просто о забавах. Ведь это – возможная профессия в будущем.

А стереотип, что программист – это непременно парень, легко разбивается.

# общество # Дети # Валентина Чекан

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