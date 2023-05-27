Новости Беларуси. Старт сезона. Около 6 тысяч оздоровительных лагерей будут работать этим летом по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них примут первые смены уже сегодня, 27 мая. Провести каникулы с пользой для здоровья смогут более 370 тысяч школьников.

О том, как обезопасить своих детей во время отдыха и на что стоит обратить внимание родителям, рассказали эксперты.

Задействованы стационарные базы, учреждения образования и спорта. Пребывание предусмотрено как круглосуточное, так и дневное. Помимо «стандартного пакета» развлечений, для ребят организуют выездные мероприятия, экскурсии, фестивали и конкурсы.

Татьяна Осмоловская, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:

Сегодня, конечно, каждый законный представитель, родитель должен позаботиться о том, где будет находиться ребенок. Много мероприятий плановых, тематических пройдут в каждой смене, каждом оздоровительном лагере. Ребята, которые будут оздоравливаться у нас в военно-патриотических лагерях, их у нас более полутора сотен – с круглосуточным пребыванием, также смогут познать азы и военной службы, и оказания помощи своим сверстникам.

Отдохнуть в оздоровительном лагере дети могут с шести лет. Информацию о наличии путевок можно получить на сайтах учреждений.