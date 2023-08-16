Дети вьетнамских правоохранителей проводят каникулы в Беларуси. С ребятами встретился Иван Кубраков

Каникулы в Синеокой проводят дети семей вьетнамских правоохранителей. У ребят есть всего 12 дней, чтобы открыть для себя гостеприимную Беларусь, познакомиться с традициями, полюбоваться природой и увидеть культурные достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для зарубежных гостей подготовили обширную экскурсионную программу. Они уже побывали в мемориальном комплексе «Курган Славы», на «Линии Сталина» и увидели, как собирают самые большие самосвалы в мире.

Впереди еще много запоминающихся мгновений, в том числе прием министром внутренних дел Иваном Кубраковым.

Мне очень понравилась эта поездка. Сегодня первый день в Беларуси, и мы посетили уже несколько мест. Мне очень интересно вместе с моими друзьями. Сегодня у меня очень важное событие – день рождения, мне исполнилось 18 лет. Моя семья празднует во Вьетнаме. Но я нисколько не жалею, что я так далеко, потому что для меня сегодня устроили очень хороший праздник, подарили подарки, цветы, торт. И я нисколько не грущу.

Мне очень нравится в Беларуси. Я приеду и расскажу всем своим друзьям, как здесь замечательно. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы хотим показать детям и рассказать, откуда в целом начинается милиция, что у нас, в Республике Беларусь, так же дети, как и у них, хотят защищать свою Родину. Хотят стать, как и их родители. И продолжить династию, продолжить дело, которое начали их отцы.