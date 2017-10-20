Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад

Новости Беларуси. И последнее. Зрелищный звездопад обещают сегодня астрономы. Метеорный поток, связанный с кометой Галлея, предстоящей ночью достигнет своего пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя мимо Земли небесное тело пролетало почти 30 лет назад, его метеорные частицы до сих пор дважды в год достигают земной атмосферы.