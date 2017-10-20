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Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад

20 октября 2017 08:55
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Новости Беларуси. И последнее. Зрелищный звездопад обещают сегодня астрономы. Метеорный поток, связанный с кометой Галлея, предстоящей ночью достигнет своего пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -1

И хотя мимо Земли небесное тело пролетало почти 30 лет назад, его метеорные частицы до сих пор дважды в год достигают земной атмосферы.

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -3

Тем, кто верит звездам, можно будет загадать несколько желаний. Смотреть в небо лучше с полуночи до утра. В это время ожидается до 20 падающих звезд в час.

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -5

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -7

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -9

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -11

Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад -13

# общество # Фотофакт # Звезды

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