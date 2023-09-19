Дети Беларуси – за мир! В Минске прошёл финал международной программы «В будущее – с надеждой»

Новости Беларуси. Около полутысячи талантливых детей и подростков приняли участие в международной социально-творческой программе «В будущее – с надеждой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителями мероприятия стали около 5 000 человек. В столице финальный концерт объединил победителей всех отборочных туров, проходивших в течение года в райцентрах страны, а также представителей белорусской эстрады. Вся программа приурочена к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября.

Работы были в разных техниках, жанрах, разная у них еще и возрастная категория.

Приехать в столицу – это очень большая честь, не каждому дано это все. Поэтому мы и участники этого заключительного форума.

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»:

Сегодня очень большой потенциал душевный и нравственный у наших детей от этого концерта, от того, что за два дня они увидели в Минске. И сегодня почувствовали себя звездочками на этой сцене.