Дети Беларуси – за мир! В Минске прошёл финал международной программы «В будущее – с надеждой»

Новости Беларуси. Около полутысячи талантливых детей и подростков приняли участие в международной социально-творческой программе «В будущее – с надеждой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около полутысячи талантливых детей и подростков приняли участие в международной социально-творческой программе «В будущее – с надеждой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрителями мероприятия стали около 5 000 человек. В столице финальный концерт объединил победителей всех отборочных туров, проходивших в течение года в райцентрах страны, а также представителей белорусской эстрады. Вся программа приурочена к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября.
Работы были в разных техниках, жанрах, разная у них еще и возрастная категория.
Приехать в столицу – это очень большая честь, не каждому дано это все. Поэтому мы и участники этого заключительного форума.
Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»:
Сегодня очень большой потенциал душевный и нравственный у наших детей от этого концерта, от того, что за два дня они увидели в Минске. И сегодня почувствовали себя звездочками на этой сцене.
Также для участников были организованы мастер-классы и культурная программа с посещением Музея Великой Отечественной войны.