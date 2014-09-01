Десятки украинских школьников 1 сентября начали новый учебный год в Беларуси

Новости Беларуси. Десятки украинских школьников 1 сентября начали новый учебный год на белорусской земле. Первое сентября для них, как и для других учеников, началось с урока Мира. В нашу страну эти ребята приехали со своими семьями из охваченного огнём юго-востока Украины. Один из них Миша Несмеянов. Его школу в Луганске совсем недавно взорвали во время боевых действий.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня во всех школах самый первый урок посвящён памяти Солдатов Великой Отечественной. Если дети нашей страны это скорее как урок истории, то украинские школьники, которые сели за парты вместе с белорусскими детьми, воспринимают это в прямом смысле, как «урок мира».

Своим новым одноклассникам на первом уроке Михаил Несмеянов рассказывал о родном городе и любимой школе. А еще о том, что сесть за парту в привычном классе сегодня не смог. В Луганске, откуда мальчик приехал с мамой, его школу уничтожили во время военных действий.

Михаил Несмеянов:

Там был хороший учитель и хорошие друзья. Красивые деревья были.

Из родных мест семья Миши решилась уехать не сразу, но к началу учебного года они поняли окончательно — утро 1 сентября для ребенка должно начаться не со звуков войны, а с трели школьного звонка.

Инна Несмеянова:

Он до последнего сидел и смотрел на фотографии свой школы. Он сидел, плакал, хотел домой. В данный момент он отреагировал нормально.

Елена Якуц, директор учебно-педагогического комплекса детский сад – начальная школа №5 Бреста:

Наша страна всегда «открывает» объятия не только в радости, но и в периоды скорби и печали. И наша школа станет домом, станет школой любви для каждого ребенка. Мы без всякой задержки приняли мальчика.

Первый звонок сегодня прозвенел и для 1200 учеников новой школы. Учебные лаборатории, спортивные и тренажерный залы, стадион, собственный тир и комфортные условия для обучения детей с ограниченными физическими возможностями — в Бресте в День знаний открылось одно из самых современных учреждений образования области. На строительство и обустройство СШ №1 из областного бюджета выделили порядка 165 миллиардов рублей.

Маргарита Богданович, директор средней школы №1 Бреста:

Наши дети заслуживают, чтобы учиться в таких комфортных красивых условиях. Только так мы сможем воспитать в них чувство прекрасного.

По достоинству школу среди других учеников – новоселов уже успела оценить и Мария Иващенко. На торжественной линейке девочка заметно волнуется — учебный год для нее начнется не просто в новом классе. В новой стране. В Брест семья переехала из Донецка.

Мария Иващенко, ученица средней школы №1 Бреста:

Здесь тихо, спокойно, школа у мне очень нравится. Я просто он нее без ума.

Светлана Иващенко, мама:

Школа понравилась. Все понравилось. Только вот говорит: сюда бы еще моих подружек. К сожалению, наши дети сегодня не смогли пойти в школу. У нас в стране, в нашем городе Донецке.

Чтобы украинские дети 1 сентября смогли сесть за белорусские парты, в учреждениях образования области максимально шли на встречу —помогали в подготовке документов, для тех, кто приехал без них – срочно создавались оценочные комиссии.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Президент подписал Указ, чтобы не было у нас каких-то двусмысленных подходов к тем людям, которые приезжают к нам из Украины.

В Брестской области в новом учебном году первоклассниками стали почти 16 тысяч дошколят. Всего за парты сели тысяч ребят. Среди них несколько десятков украинских мальчишек и девчонок, для которых Беларусь уже стала вторым домом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.