Депутаты Палаты представителей провели выездной семинар в Барановичах

Работа с людьми, эффективная обратная связь и доверие. На этом и строится деятельность всей вертикали власти. Об этом 26 сентября говорили парламентарии на выездном семинаре Палаты представителей в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе государственной политики страны всегда будет стоять человек, его интересы и потребности. Это подчеркивается на всех уровнях. Поэтому и депутатам важно напрямую общаться с избирателями и отслеживать, как на практике применяются законы. Еще одна из форм работы власти и населения – гражданские инициативы. Совместные проекты реализуются практически в каждом районе Брестской области. Один из таких – единственный в стране Музей народного единства, открытый в барановичской средней школе.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я был в этой школе два года назад и сегодня. И я вижу, как школа приросла. Не только музей. Сформирован детский технопарк. И самое главное, что это создавалось с помощью родителей, с помощью жителей микрорайона. Сегодня мы видим успешные проекты во многих регионах страны. То есть это те проекты, где идея зарождалась непосредственно нашим обществом. Небезразличными, неравнодушными людьми. От формирования идеи до реализации проходило определенное количество времени. Такие предложения есть.