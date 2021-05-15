Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение нового Кодекса об образовании. Напомним, изменения в действующий с 2011 года документ депутаты Палаты представителей поддержали в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый Кодекс об образовании. Игорь Карпенко комментирует самые громкие нововведения
В преддверии окончательного принятия новой редакции Кодекса его положения широко обсуждаются в обществе.
Так, 15 мая депутаты провели диалоговую площадку на базе Белорусского государственного университета транспорта.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня есть вопросы, когда Республика Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они, к сожалению, потом уезжают за границу, за деньгами. И вот на это сегодня должна быть направлена система образования, при принятии нового Кодекса учитывать все эти моменты.
Мы формируем молодого человека как профессионала и человека, который в дальнейшем будет работать на свою страну. Понимать, что он работает не навязано, а что это его страна, она сделала его профессионалом, здесь жили его родители, и он должен защищать и работать на эту страну.
Новый Кодекс об образовании эксперты называют стратегическим документом, по сути, «профильной Конституцией». При этом депутаты уверяют: удалось обойтись без революционных изменений.