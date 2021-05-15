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Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу

15 мая 2021 12:13
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение нового Кодекса об образовании. Напомним, изменения в действующий с 2011 года документ депутаты Палаты представителей поддержали в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу-1

В преддверии окончательного принятия новой редакции Кодекса его положения широко обсуждаются в обществе.

Так, 15 мая депутаты провели диалоговую площадку на базе Белорусского государственного университета транспорта.

Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу-4

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня есть вопросы, когда Республика Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они, к сожалению, потом уезжают за границу, за деньгами. И вот на это сегодня должна быть направлена система образования, при принятии нового Кодекса учитывать все эти моменты.

Мы формируем молодого человека как профессионала и человека, который в дальнейшем будет работать на свою страну. Понимать, что он работает не навязано, а что это его страна, она сделала его профессионалом, здесь жили его родители, и он должен защищать и работать на эту страну.

Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу-7

Новый Кодекс об образовании эксперты называют стратегическим документом, по сути, «профильной Конституцией». При этом депутаты уверяют: удалось обойтись без революционных изменений.

# Образование в Беларуси # общество # Виталий Уткин # Фотофакт

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