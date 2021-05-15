Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение нового Кодекса об образовании. Напомним, изменения в действующий с 2011 года документ депутаты Палаты представителей поддержали в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня есть вопросы, когда Республика Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они, к сожалению, потом уезжают за границу, за деньгами. И вот на это сегодня должна быть направлена система образования, при принятии нового Кодекса учитывать все эти моменты.

Мы формируем молодого человека как профессионала и человека, который в дальнейшем будет работать на свою страну. Понимать, что он работает не навязано, а что это его страна, она сделала его профессионалом, здесь жили его родители, и он должен защищать и работать на эту страну.