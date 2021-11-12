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Денисенко: проверка показала способность десантников Беларуси и России выполнять задачи на любом направлении

12 ноября 2021 16:43
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Новости Беларуси. В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы военные Беларуси и России проводят проверку сил реагирования Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Денисенко: проверка показала способность десантников Беларуси и России выполнять задачи на любом направлении-1

Так, 12 ноября на полигоне Гожский под Гродно высадился совместный воздушный десант от сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси и ВДВ России в составе сводной батальонной тактической группы. Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО нашей страны.  

Денисенко: проверка показала способность десантников Беларуси и России выполнять задачи на любом направлении-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Белорусскими и российскими десантниками выполнен ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенного объекта, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. Проверка показала высокую готовность и способность выполнять задачи на любом направлении и в кратчайшие сроки осуществить доставку десанта с использованием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и вертолетов ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.  

Денисенко: проверка показала способность десантников Беларуси и России выполнять задачи на любом направлении-7

По завершении комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернулись в пункты постоянной дислокации.  

# Союзное государство # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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