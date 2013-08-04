День железнодорожника отмечается 4 августа в Беларуси

Новости Беларуси. Работники железнодорожного транспорта отмечают свой профессиональный праздник. 4 августа коллектив Белорусской железной дороги – это более 110 тысяч человек. На долю стальной магистрали приходится половина пассажирских перевозок.

Этот день многие сотрудники встречают на рабочем посту. Так, в брестском вагонном депо работа кипит круглосуточно в 4 смены. Это единственный участок на Белорусской железной дороге, где поезда, как говорят здесь, «переставляют» на европейскую колею.

Михаил Грузинский, начальник пункта технического обслуживания «Брест-Центральный-2»:

Для того, чтобы поезд мог следовать дальше, необходимо произвести замену тележек, потому что разница в колее СНГ и Европы составляет 85 мм. Для этого и существует пункт перестановки «Брест-Центральный», для замены этих тележек. Время перестановки – около часа. И мы должны вложиться в это время. Потому что поезда все расписаны по времени.

В сутки через это техническое депо проходит до 10 поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в год, благодаря усилиям этих людей, возможность колесить по всей Европе получают тысячи составов.