День студента в Беларуси. Пятикурсник медуниверситета: Получаем 60 долларов стипендии в эквиваленте, как и до кризиса

Новости Беларуси. Пятикурсник медуниверситета Иван Петрашевич спешит с занятий в общежитие. Пообедать, отдохнуть и подготовится к семинарам.

Иван Петрашевич:

Для каждого студента свой стол, полностью оборудовано место, к которому подведен интернет. В нашем общежитии есть комната для самоподготовки, где любой студент может заниматься. А в свободное время мы с друзьями ходим в спортзал здесь же.

На обед - салат, пюре и котлета. Стереотип, мол, у студента пустой холодильник, не актуален. Иван как будущий врач не только тщательно следит за собственным рационом, но и грамотно планирует личный бюджет.

Иван Петрашевич:

Нам ежемесячно повышают стипендии. Буквально вчера была очередная выплата стипендии, и в эквиваленте мы получаем более 60 долларов, до кризиса у нас были те же деньги в пересчете на иностранную валюту. За общежитие у нас ежемесячно вычитают по 70 тысяч, не такие это большие деньги за такие комфортные условия.

Стипендию Иван в основном тратит на удовольствия. На обыденные расходы молодой человек зарабатывает сам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже год как во внеурочное время он санитар на скорой помощи. И сегодня после вечернего похода в театр, будущий врач снова заступит на дежурство.

Иван Петрашевич:

Сегодня, несмотря на день студента, мне еще предстоит ночное дежурство.

Во все времена молодежь умудрялась и учиться, и работать, и находить время на занятия по интересам.