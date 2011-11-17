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Беляцкому грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества

17 ноября 2011 07:36
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Новости Беларуси, Минск. Судебный процесс над так называемым «правозащитником» Алесем Беляцким возобновился 16 ноября в Минске. В связи с новыми подробностями подозреваемому было предъявлено новое обвинение. При этом сумма нанесенного ущерба и статья обвинения остались прежними. Беляцкому по-прежнему инкриминируется сокрытие налогов на сумму свыше полумиллиона евро.

Чтобы ознакомиться с новым обвинением, адвокат Беляцкого попросил перерыв. Судебный процесс возобновится 22 ноября.

Следует отметить, что подобного рода экономические преступления сегодня в мире считаются одними из наиболее опасных. К примеру, неуплата налогов в особо крупном размере - второе по тяжести после убийства. Причем финансовые органы при расследовании подобных дел не делают исключений  для известных и влиятельных людей. Беляцкому же грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество

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