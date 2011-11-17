Беляцкому грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества

Чтобы ознакомиться с новым обвинением, адвокат Беляцкого попросил перерыв. Судебный процесс возобновится 22 ноября.
Следует отметить, что подобного рода экономические преступления сегодня в мире считаются одними из наиболее опасных. К примеру, неуплата налогов в особо крупном размере - второе по тяжести после убийства. Причем финансовые органы при расследовании подобных дел не делают исключений для известных и влиятельных людей. Беляцкому же грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.