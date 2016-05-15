День семьи отмечается 15 мая: акции и мероприятия проходят по всей Беларуси

Новости Беларуси. 15 мая во всем мире отмечают День семьи. По этому случаю акции и мероприятия проходят в Беларуси. Но это, конечно, фон. Главное остается неизменным вне зависимости от того, праздничный ли день. Поддержка семей в нашей стране – один из главных приоритетов государственной политики.

Такой подарок ко Дню семьи для Виктории самой желанный. Мамой молодая женщина стала в третий раз. Признается: о девочке они с мужем мечтали давно.

Виктория Бурштын, многодетная мать:

Я очень счастлива, что у меня два сына, доченька родилась сейчас. Мне кажется, у нас созданы хорошие условия, чтобы растить детей. Конечно же, все поддерживают, особенно старшие дети, муж, бабушки, дедушки.

Только в этом Минском областном роддоме количество родов за последние 15 лет увеличилось почти в два раза. Сегодня здесь принимают почти пять тысяч малышей в год.

Константин Шмак, заведующий акушерско-обсервационным отделением УЗ «Родильный дом Минской области»:

Основным направлением в работе нашего роддома является безопасное материнство. Из года в год количество родов в нашем учреждении увеличивается, отмечается положительная динамика в демографической ситуации. По сравнению с 2014 годом количество родов увеличилось на 525.

В том, что их семья должна быть непременно большой, супруги Ляховы определились с самого начала. А ведь вместе Игорь и Екатерина еще со школьной скамьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь и Екатерина Ляховы, многодетные родители:

Всегда в доме было много детей, поэтому, наверное, и сыграло свою роль.

Мечтала, хотела и мальчиков, и девочек.

Наших героев и еще около сотни таких же сплоченных команд можно было встретить на городском семейном празднике. Причем кроме традиционного концерта ко Дню семьи детей и их родителей ждал настоящий квест.

Максим Яскевич:

На диване сидеть, в компьютере надоедает. Поэтому хочется какого-то разнообразия. По-моему, детям очень интересно.

Наталья Овсянко:

Надо же куда-то выбираться семьей. В конце концов на то она и семья, чтобы вместе выходить. Слава богу, что у нас есть такие замечательные мероприятия и люди, которые их организовывают.

Мозаика, рисунок, вышивка. Пока те, кто постарше выполнял задания на так называемых станциях, самые младшие соревновались в скорости и сноровке.

По результатам всех конкурсов победителей наградят. Впрочем, сюда пришли не за победой, ведь главные награды у участников уже есть.

Елена и Дмитрий Горшковы, многодетные родители:

У нас обычная семья, просто родилось большое счастье – одновременно трое детей. На самом деле я думаю, что это для нас не предел.