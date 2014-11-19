День ракетных войск и артиллерии отмечают 19 ноября

Новости Беларуси. Ракетные войска и артиллерия отмечают 19 ноября свой профессиональный праздник. Именно в этот день началось историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом в далеком 1942. С тех пор 19 ноября вписан в календарь как день всех, кто оберегает воздушное пространство.

Сегодня наземный щит нашей страны — это модернизированные орудия и новейшие системы радарного наведения. Белорусские ракетчики ежегодно принимают участие в учениях, в том числе и за рубежом, и всегда получают высокую профессиональную оценку коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Земсков, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь:

Хотел бы сказать огромные слова благодарности ветеранам Вооруженных сил и СССР, и Вооруженных сил Республики Беларусь за ту школу, за силу тех традиций, которые мы просто обязаны сегодня соблюдать и помнить.

Ракетчики и артиллерия теперь не хуже. Единственное, используется в целях обороны. О такой стратегической функции войск говорил Президент ещё в апреле, посещая авиаремонтный завод в Барановичах. Акцент — на модернизации и оснащении белорусской армии.

Еще одна позиция оборонки — ценить то, что имеем. К примеру, на вооружении артиллеристов реактивная система залпового огня «Смерчь». Техника новейшая. По своим характеристикам походит на тактическое ядерное оружие. Она способна остановить дивизию.

Юрий Сугаков, командир группы артиллерии:

Есть такой девиз, лозунг: «Огонь - маневр». Заняли огневую позицию, разведчики сработали как можно быстрее, засекли цель. Передача на огневую позицию. Одну две огневые задачи выполнили - совершили маневр.

Еще одна гордость ракетчиков — тактический ракетный комплекс. По-простому «Точка-У». С электронной системой управления, которая управляет снарядом на протяжении его полета. В том числе и эту технику проверяют на тренировках. Их проводят едва ли не каждый год. На учения мобилизируют все рода войск.

Олег Земсков, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь:

Что касается уходящего года, скажу коротко: задача ракетными войсками артиллерии выполнены. Грядущий год, прежде всего, знаменателен учениями, привлечением большого количества войск. Не обойдется, наверное, без ракетный войск артиллерии.

Работа по техпереоснащению вооруженных сил — в том числе артиллерии и ракетных войск — закончится к 2018 году. Тогда же начнет действовать новая разведывательно-огневая система, которая охватит всю страну. Она позволит эффективнее использовать все возможности артиллерии и ракетных войск.