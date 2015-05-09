День Победы в Бресте: на празднование в Брестскую крепость пришло более 70 тысяч человек

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия развернулись по всей стране. Брестской области вот уже полвека в День Победы легендарная земля «бессмертной Цитадели» становится центром торжеств. Крепость принимает десятки тысячи гостей: делегации из дальнего и ближнего зарубежья.

9 мая выразить свою признательность и отдать дань уважения «солдатам Великой Отечественной» пришло более 70 тысяч человек.

С каждым годом в колоннах все меньше тех, кто помнит май 1945 года, все больше, тех, кто обещает не забывать уроков войны. Сегодня в Цитадель идут семьями. Между внуком и дедушкой – десятилетия мирной послевоенной жизни, но желание сохранить в памяти победный май объединяет поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Савчук, ветеран Великой Отечественной войны:

Радости было бесконечно. Все довольны. Мы в то время, когда победа была, были в окопах.