День Победы отмечает Беларусь, с праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День памяти и глубокой благодарности отмечает сегодня Беларусь. 9 мая – одна из самых дорогих сердцу каждого белоруса дат. Наша страна первой из союзных республик приняла на себя удар фашистских захватчиков. За время оккупации врагом было уничтожено больше 2 сотен городов и почти 10 тысяч деревень. В самой жестокой и разрушительной войне 20 века погиб каждый третий белорус. Именно потому в нашей стране с особым трепетом чтут память воинов, партизан, подпольщиков, которые всеми силами приближали Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со светлым праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко.