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День Победы отмечает Беларусь, с праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко

09 мая 2017 05:53
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Новости Беларуси. День памяти и глубокой благодарности отмечает сегодня Беларусь. 9 мая – одна из самых дорогих сердцу каждого белоруса дат. Наша страна первой из союзных республик приняла на себя удар фашистских захватчиков. За время оккупации врагом было уничтожено больше 2 сотен городов и почти 10 тысяч деревень. В самой жестокой и разрушительной войне 20 века погиб каждый третий белорус. Именно потому в нашей стране с особым трепетом чтут память воинов, партизан, подпольщиков, которые всеми силами приближали Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со светлым праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко.

День Победы отмечает Беларусь, с праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко-1

«В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта. Дорогие ветераны, честь вам и слава! Мы будем вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины! Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз», – говорится в поздравлении Президента.

# общество # Александр Лукашенко # День Победы 2017

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