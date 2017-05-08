Французская принцесса Таня де Бурбон Пармская: хорошие манеры и знание этикета – козырная карта в жизни

Юлия Крепчук, корреспондент:

В светской жизни нашей столицы значимое событие. Наследница династии Бурбонов принцесса Таня де Бурбон Пармская приехала с новым проектом – по искусству гостеприимства. Манеры человека – зеркало, в котором отражается его портрет. А у кого поучиться безупречным манерам, как не у ее Превосходительства французской принцессы. На этот раз кузина европейских монархов расскажет о всех тонкостях обеденного гостеприимства. А у программы «Большой завтрак» на СТВ есть прекрасная возможность лично побеседовать с принцессой. Юлия Крепчук, корреспондент:

Госпожа де Бурбон, мастер классы по искусству гостеприимства. Как возникла эта идея? Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:

Я приверженница семейных ценностей и традиций, я часто выхожу в свет и замечаю людей, которые не умеют правильно держать приборы или не знают, каким бокалом пользоваться во время еды. Как-то я словила себя на мысли, что мне хотелось бы создать что-либо в этом направлении, и я основала такую мастерскую «ателье элегантности», где стала хозяйкой дома и стала учить французским манерам, как держать себя элегантно.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Ваша семья, поддержала ли она вас в этом направлении? Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:

Да, конечно. У меня особенная семья. Фамилия, которую я ношу, это потомственная фамилия династии Капетингов, Бурбонов. Моя семья полностью со мной рядом и абсолютно одобряет миссию поддержания ценностей искусства гостеприимства. Юлия Крепчук, корреспондент:

Как вы считаете, можно ли воспитать хороший вкус с самого детства и как привить любовь к прекрасному? Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:

Это очень важно учить детей хорошим манерам с раннего детства для того, чтобы далее в жизни они чувствовали себя комфортно. Как в профессиональной жизни, так и в личной. Я считаю, что хорошие манеры, знание этикета, умение правильно держать себя за столом – это козырная карта в жизни. Это очень важные знания. Юлия Крепчук, корреспондент:

Как вы считаете, плюрализм культур во Франции не размывает классические устои сегодня? Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:

В каждой культуре свой свод правил, и в моей культуре тоже свои правила. И когда приезжают во Францию из-за рубежа, необходимо именно во Франции изучать правила этикета. Юлия Крепчук, корреспондент:

Вернемся немного к профессиональной тематике. Чем отличается сегодняшнее обеденное мероприятие от 80-х? Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:

Это искусство сервировки стола, которое сейчас так модернизировано. Сейчас больше ценится работа людей и больше материала для сервировки стола: текстиля, стекла. Промышленность Беларуси как раз развита в этом направлении, производит много продукции данного вида, которую можно успешно продвигать.