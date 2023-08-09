День открытых дверей для школьников прошёл в знаменитом 74-м отдельном полку связи

Новости Беларуси. Здесь эффективно решают сложные и ответственные задачи. Годовщину со дня образования отметил 74-й отдельный полк связи, который по праву занимает лидирующие позиции среди воинских частей связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Образованный 81 год назад, Берлинский Краснознаменный ордена Александра Невского во времена Великой Отечественной войны он прошел славный путь и тяжелые испытания.

Традиционно в честь даты образования состоялся день открытых дверей для школьников. Его гостями стали около 130 подростков, многие из которых собираются поступить в высшие военные учебные заведения.

Ульяна Демешкевич, учащаяся средней школы № 41 Гродно:

Мы с классом посетили экскурсию в воинской части. Мы много чем занимались: постреляли в тире из винтовки, из пистолетов. Потом нам показали военную технику, мы смогли туда зайти, посмотреть, пофотографироваться. После мы пошли в столовую, нас покормили солдатской кашей. В общем, нам здесь очень сильно понравилось, и мы бы хотели как можно чаще приезжать в такие места.

Отреставрированный пункт технического обслуживания и ремонта в 74-м отдельном полку связи стал подарком его служащим, которые достойно продолжают традиции поколения победителей.

Дмитрий Горошко, командир 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования:

Благодаря проведенным работам здесь по внедрению новых каких-то узлов, агрегатов сегодня наши ремонтники будут способны и готовы более быстро и качественно возвращать технику в строй. Был осуществлен ремонт в течение года силами ремонтных подразделений, подрядных организаций. Ну, и, конечно же, люди сюда вложили сердце и душу, чтобы дальше комфортно работать.