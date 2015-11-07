День Октябрьской революции: что такое 7 Ноября в XXI веке, зачем нужно собирать бюсты Ленина и как жить с именем Вилора

7 ноября – День Октябрьской революции, общереспубликанский праздник. Старшему поколению привычней говорить Великая Октябрьская социалистическая революция. Новые белорусы наслышаны о революциях «цветных» или «бархатных». Однако ж, несмотря на мягкие приставки, слово «революция» не тешит ухо разумного человека. Если только эта революция не научно-техническая.

Октябрь 1917-го 100 лет спустя уже воспринимается наравне с мифами Древней Греции и Древнего Рима. И если девочку называют Авророй, то, скорее всего, в честь богини утренней зари, чем крейсера, под залпы которого большевики штурмовали Зимний. Хотя, много еще здравствующих ровесников революции!

О том, что еще помнят и чего уже не знают – в сюжете Ольги Петрашевской.

Красная дата в календаре для них – не отрывной листок истории. Возле памятника Владимиру Ильичу 7 ноября утром собрались и те, кто не только по кадрам хроники помнит, как отмечали День Великого Октября в СССР, и те, кому еще предстоит узнать о событиях 1917 года из школьных учебников. Традиционные гвоздики и не отцветающий дух праздника.

Юлия Слегтина, учитель истории и обществоведения гимназии № 41 Минска:

Тема наша – «Октябрьская революция: взгляд XXI века». То есть ваш взгляд.

Не случись тех памятных событий, надпись на доске сегодня, возможно, выглядела бы вот так: «Октябрьская революція: взглядъ XXI вѢка». После Октября провели реформу правописания и из алфавита исключили сразу несколько букв. А вот исключить, к примеру, из пионеров в советские времена вполне могли бы за вольно-революционные интерпретации Великого Октября, – делится фактами неравенства подачи материалов в разные времена учитель истории.

Юлия Слегтина, учитель истории и обществоведения гимназии № 41 Минска:

Сейчас мы берем все-таки разные взгляды на это событие и стараемся учесть как положительные, так и, что греха таить, отрицательные моменты. В Советском Союзе ее преподавали как безусловно положительное событие.

Но сегодня в белорусских школах о событиях почти 100-летней давности на уроках истории и рассказывают, и дискутируют.

Правда, в этой ситуации школьники, понятно, готовились к уроку. А вот не придется ли 7 Ноября краснеть от ответов других белорусов?

Белорусы:

Что я знаю про 7 ноября? День календаря. Это же революция была.

7 Ноября был наш основной праздник когда-то.

Красный день календаря. И все. К чему этот день приурочен? Извините, не знаю.

Красный день календаря и выходной. Но, вообще, День Октябрьской революции, если не ошибаюсь.

Раньше был праздник, а сейчас выходной.

О том, почему раньше был праздник, а сейчас – выходной, большинство белорусов все-таки знают. А вот принесла ли революция какие-то исторические дивиденды нашей стране? Факты для некоторых спорные, но у нашего эксперта сомнений нет.

Сергей Третьяк, заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Для Беларуси Великая Октябрьская революция открыла практически путь к созданию национального государства. Нравится это кому-то или нет. Поскольку именно после Декларации прав и народов России стало возможным говорить о праве белорусов на создание своего национального государства.

Напоминания об Октябрьской революции рассредоточены по всей Беларуси. Памятники Ленину. Причем со многими изваяниями исторической фигуры связаны самые разные истории.

К примеру, Ильича с минской площади Независимости пришлось фактически с нуля восстанавливать после немецкой оккупации.

Впрочем, некоторые памятники вождю сегодня вызывают легкую улыбку. В Давид-Городке реконструкция оказалась не на руку Владимиру Ильичу, а в Добруше Ленину будто связали руки, чтобы не ушел с постамента в светлое будущее.

Николай Юрченко:

Этот из Дома культуры, а этот – тоже из Дома культуры из деревни Новоселки. Мы его вшестером грузили в машину.

Не подумайте дурного. Николай Юрченко сотоварищи «воровал» бюст Ленина у незавидной участи оказаться на свалке. Он не называет себя коллекционером, но в его гараже надолго остановились десятки Ильичей.

Николай Юрченко:

Бюст Ленина, который стоял в райкоме партии. Он сиротливо кочевал из кабинета в кабинет, пока я не нашел ему место. Не скажу, что лучше, но по крайней мере он здесь как в Мавзолее жив и хранится.

Кстати, именно этот бюст в наши дни периодически выезжает на гастроли – местные коммунисты одалживают гипсового вождя у Николая на тематические праздники. Сам же владелец, пожалуй, самого революционного гаража в стране надеется, что однажды сможет открыть небольшой музей Владимира Ильича и еще раз напомнить о разных оценках нашей истории в общем и Октябрьской революции в частности.

Николай Юрченко:

Я хочу, чтобы и наши дети знали и уважали этот период в нашей истории. Были положительные моменты, были отрицательные. Просто нельзя вычленять что-то одно, либо обелять всю историю, либо полностью ее всю очернять.

Зато эта девушка признается, что особенно и не задумывалась ни о предпосылках, ни о последствиях Великого Октября. А ведь одно ее имя – уже история.

Вилора Горбач:

Вилора.

Она слегка шокирована, ведь только от нас узнала, что популярное некогда имя Вилор расшифровывалось как Владимир Ильич Ленин – организатор Революции.

Вилора Горбач:

Впервые вообще слышу.

Рассказывает, что необычным именем ее назвал папа. И сама Вилора такому эксклюзиву очень даже рада. Хотя при знакомстве девушка нередко производит среди новоявленных приятелей настоящую революцию.

Вилора Горбач:

Как? Некоторые думают, что это кличка. Спрашивают, как зовут на самом деле.

День Великого Октября Вилора отмечать не планирует, а вот у Степана Рогова сегодня фактически День рождения. Он – настоящий ровесник революции. Не просто родился в 1917 году, а еще и 25 октября – День восстания по старому стилю, который по новому календарю впоследствии и стал тем самым 7 ноября.

Степан Рогов:

Почему же неприятно? Конечно, приятно, что событие и День рождения в историческую дату. 7 Ноября все время отмечал. Прошли демонстрации, потом соберемся, по рюмочке выпьем и разойдемся. Обязательно.

Сегодня уж нет тех шумных демонстраций с лозунгами на красных полотнищах, но напоминания о событиях Великого Октября рядом с нами не только 7 ноября.

Памятники, увлечения современников, имена и воспоминания тех, чью дату рождения пишут в учебниках истории. Названия улиц и, очевидно, и в честь революционных деятелей, символично. Ведь после 1917 года наши предки вышли на иную дорогу (с ухабами или колдобинами – еще долго будут спорить), но, однозначно, на встречную новейшей истории.