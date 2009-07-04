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День Независимости в США

04 июля 2009 18:35
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233 года назад была подписана Декларация о независимости и создании США. Эта дата по праву считается днем рождения страны.

Впрочем, нынешний День Независимости из-за мирового финансового кризиса стал не совсем праздничным. Десятки городов в разных штатах в целях вынужденной экономии решили отказаться от фейерверков и пышных мероприятий.

Но, наверное, самый яркий подарок соотечественникам сделал президент Барак Обама. Он разрешил открыть верхнюю смотровую площадку статуи Свободы. Прежде по соображениям безопасности доступ наверх был закрыт.

С Днем Независимости Президента Соединенных Штатов Америки поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# общество

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