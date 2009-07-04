На проспекте Победителей в Минске появился Город мастеров (ФОТО+ВИДЕО)

Со всей Беларуси приехали знатоки сельского быта и культуры нашей страны.

Здесь можно не только приобрести сувениры, но и узнать тонкости производства. Изделия из соломки, дерева и пряжи народные умельцы создают на глазах многочисленных зрителей. А музыканты дают мастер-классы игры на самодельных инструментах.

Это даже не город, а целая республика. Посуда, одежда и даже песни по технологии наших дедов и прадедов. Сюда съехались мастера со всей страны. Целые ряды самобытности от станции метро Немига до Дворца спорта.

Если слуцким поясам место в музее, то дрогичинским – и выставочного павильона мало. Целое поле эскизов Галина Степанюк собирала «с деревень по нитке». Как их завязывали, а главное на ком – для нас теперь история.

— Наши бабушки ткали пояса, которые назывались повивачы. Этими поясами повивали маленьких деток. И когда они вырастали, женились или замуж выходили – их надевали под свадебные платья, а потом передавали в наследство своим детям, — рассказывает она.

Здесь и бондари помогут из колодца воды напиться, и бабушки-прядильщицы покажут, как их бабушки вязали носки из овчины. А стилизованные декораторы откровенно посылают в баню.