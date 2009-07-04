Национальные диаспоры на Дне Независимости в Могилеве (ВИДЕО)

На небольшой пешеходной улице областного центра сегодня собрались многочисленные общины.

На Могилевском Арбате сегодня яблоку негде упасть. Небольшая улочка вместила в себя сразу несколько стран: Армения, Грузия, Россия, Украина. Такого разноголосия национальных культур Могилев не слышал давно.

Национальная культура и особенности национальной кухни. Сегодня могилевчане, не выезжая из города смогли побывать в самых разных странах. Выходцы же из других республик в Беларуси нашли свою вторую родину.

— Мы очень любим Беларусь. И будем здесь жить. И будут наши дети и внуки жить, — говорит Армен Хачатрян, председатель Могилевского областного армянского объединения «Масис».

— Мы живем прекрасно в Беларуси. И между нами, евреями и белорусами, нет никакого отличия, — Галина Мишихова, представительница еврейской диаспоры

— Сегодня мы устроили свой праздник. И здесь разам с сябрами белорусами празднуем. Украинцы и белорусы – мы разам! — Владимир Тищенко, представитель украинской диаспоры «Днипро».

К интересному начинанию национальных диаспор вовсю присматриваются общины Латвии, Эстонии, Туркменистана и Татарстана. У них тоже богатая культура, им тоже есть что показать, и они представлены в Беларуси широко. Ну а места в нашей республике хватит всем.