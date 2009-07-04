Обелиск на площади Победы. Открытие 4 июля 1954 года (ФОТО+ВИДЕО)

55 лет назад в самом сердце столицы был открыт 38-метровый обелиск в память о воинах и партизанах, павших в боях с фашистами.

Мало кто уже помнит, но до его установки на круглой площади находился символический камень, огороженный цепями. А нынешний монумент должен был появиться на Центральной, а ныне Октябрьской площади.

На право стать автором проекта претендовали 70 архитекторов и скульпторов Москвы, Ленинграда, Минска и Риги. Из ста работ комиссия выбрала одну, ещё мало кому известного автора — Георгия Владимировича Заборского.

Материал для монумента везли со всего союза: серый гранит из Днепропетровска и Житомира, а для ордена Победы, который венчает четырёхгранный обелиск, — ломоносовскую смальту. Этот редкий материал специально доставили из Ленинградской Академии художеств.

За 55 лет этот победный символ белорусской столицы изменился, как и облик Площади. Неизменным осталось отношение минчан к нему. Люди приходят сюда не только в дни государственных праздников, но и в дни семейных торжеств.