День матери в Беларуси: в 2013 году впервые отмечают праздник более 37 тысяч женщин

Новости Беларуси. В 2013 году впервые отмечают День матери более 37 тысяч женщин. Все больше семей в Беларуси получают почетный статус – многодетные. За последние годы значительно возросло количество родителей, которые воспитывают троих, а то и четверых ребят. Демографический вопрос поднимался и во время пресс-конференции президента представителям региональных российских СМИ. Тогда глава государства упомянул о проекте «Большая семья».

Для Светланы нынешний день особенный. Маленькая Настя на свет появилась на Неделе матери. Сама же мама шутит: на это время и метили. 14 октября и прогноз делает. Семейный.

Светлана:

Мы еще и на третьего отважимся.

Ну а в этой семье на третьего отважились уже давным и, что называется, давно. У Ирины и Андрея Дубко счет идет уже на цифры, показать которые можно только если на пальцах двух рук. В семье 6 детей.

Андрей и Ирина говорят: пресс-конференцию президента 11 октября смотрели. И практически всей семьей. Убеждают: идея о материнском капитале и стимулировании рождаемости хорошая.

Семья Дубко:

Это будет большой стимул, чтобы те женщины, которые думаю рожать или нет, будут уверены в том, что им это надо.

Само общество очень уважительно, очень доброжелательно относится к многодетным семьям. И помощь идет, на самом деле, отовсюду.

Демографическая вопрос, действительно, был одной из главных тем на пресс-конференции главы государства. Как отметил Александр Лукашенко, правительство рассматривает разные варианты поддержки многодетных матерей. Один из них – это открытие счета, на который будут начислять средства при рождении ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Шилова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы учтем, может быть, вариант, который применяется во Франции, когда большая стимуляция рождаемости идет на второго-третьего ребенка, когда пособие дается не только женщинам, которые сегодня родили ребенка, а именно пособие на подрастающих детей.

Проект «Большая семья» – это только один из путей стимулирования рождаемости в стране. Депутаты рассмотрят и другие варианты. Однако ясно одно: транжирства денег не будет. Средства выделят исключительно на детей. Государству нужно решать стратегическую задачу.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас по национальной программе демографической безопасности стоит суперстратегическая задача к 2015 году остановить уменьшение численности нашего населения. Я думаю, что, от имени Правительства, мы эту задачу, поставленную главой государства, выполним.

В последние годы в Беларуси увеличивается количество родителей, которые воспитывают троих, а то и четверых детей. На эти семьи у государства особая надежда. Однако осознанно идут на этот шаг белорусские женщины, по статистике, не из-за льгот государства, а хотя бы ради того, чтобы услышать в этот день слова «Поздравляю, мама».