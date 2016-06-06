День, который они запомнят навсегда: у минских выпускников прошел последний в жизни школьный урок

Этот день они запомнят навсегда. У минских выпускников прошел последний в жизни школьный урок. Правда, на этот раз в совсем непривычной форме. Никаких учебников, тетрадей и оценок. Стильные платья и костюмы, а вместо теоретических знаний – напутственные слова учителей и директора школы. В ответ – благодарности ребят, уже готовых к взрослой и самостоятельной жизни. Звонок колокольчика – символ расставания с детством и прекрасной школьной порой.
Почему печальная взрослая жизнь? Очень веселая. Очень страшно, на самом деле, но очень хочется.
Владислав Лешкевич, выпускник ГУО «Средняя школа №
Это был дружный класс, учителя были очень хорошие. Трудно расставаться с этим, потому что все время был с ними. Они все время поддерживали тебя.
Вероника Труха, Яна Щербакова, выпускницы ГУО «Средняя школа №
Очень трогательно все это переживать. В этих стенах находиться 11 лет и сейчас в один момент уходить – это, конечно, очень грустно. Мы бы с удовольствием остались на год.
Мы вообще не верим, что уходим. Кажется, что завтра пойдем в школу с учебниками.
В 2016 году из столичных школ во взрослую жизнь шагнули 24,5 тысячи учащихся 9 и 11 классов.
Виктория Крупень, директор ГУО «Средняя школа №
Хотелось бы пожелать им с честью и достойно выдержать это испытание, определиться с выбором в жизни, потому что сейчас в их руках вся их будущая жизнь, ответственно подходить к выбору своей профессии, не поддаваться чужим мечтам и фантазиям, а верить именно в себя и в то, что цель будет достигнута.
11 лет назад эти ребята боязливо переступали порог школы и делали неуверенные шаги на пути к знаниям. Сегодня они совершают, пожалуй, самый важный в жизни выбор. Кстати, как утверждают сами выпускники, с будущей профессией определились давно.
Думаю, в иняз.
В педагогический университет.
Стать переводчиком, работать в крупной компании.
Владислав Лешкевич, выпускник ГУО «Средняя школа №
На инженера хочу поступить.
Егор Кулинич, выпускник ГУО «Средняя школа №
На психологию. Может, еще и вернусь в стены родной школы.
Спектр будущих специальностей у ребят абсолютно разный. Выбор делают исходя из собственных интересов. И несмотря на праздничное настроение, с волнением говорят о предстоящих экзаменах и бессонных ночах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Роман Заяц, выпускник ГУО «Средняя школа №
Это переломный этап в жизни любого человека. Он решает свою дальнейшую судьбу. И сейчас очень важно не ошибиться.
Алина Ляховец, выпускница ГУО «Средняя школа №
Успешно сдать экзамены. Конечно, мы все ждем выпускного.
Кстати, погрузились с головой в учебу и вновь сели за парты столичные школьники уже в первый день лета. Выпускные экзамены в 2016 году 11-классники сдают по четырем предметам: один из государственных языков по выбору (изложение), математику (контрольная работа), иностранный язык и историю Беларуси.
А после – выпускной бал – торжественное завершение школьных лет.