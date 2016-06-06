День, который они запомнят навсегда: у минских выпускников прошел последний в жизни школьный урок

Этот день они запомнят навсегда. У минских выпускников прошел последний в жизни школьный урок. Правда, на этот раз в совсем непривычной форме. Никаких учебников, тетрадей и оценок. Стильные платья и костюмы, а вместо теоретических знаний – напутственные слова учителей и директора школы. В ответ – благодарности ребят, уже готовых к взрослой и самостоятельной жизни. Звонок колокольчика – символ расставания с детством и прекрасной школьной порой.

Анастасия Будько, выпускница ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Почему печальная взрослая жизнь? Очень веселая. Очень страшно, на самом деле, но очень хочется.

Владислав Лешкевич, выпускник ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Это был дружный класс, учителя были очень хорошие. Трудно расставаться с этим, потому что все время был с ними. Они все время поддерживали тебя.

Вероника Труха, Яна Щербакова, выпускницы ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Очень трогательно все это переживать. В этих стенах находиться 11 лет и сейчас в один момент уходить – это, конечно, очень грустно. Мы бы с удовольствием остались на год.

Мы вообще не верим, что уходим. Кажется, что завтра пойдем в школу с учебниками.

В 2016 году из столичных школ во взрослую жизнь шагнули 24,5 тысячи учащихся 9 и 11 классов.

Торжественная линейка и прощальный вальс. И для учеников 135-й школы последний звонок – большой праздник. В небо улетают 300 шаров, как из альма-матер ее ученики – во взрослую жизнь.

Виктория Крупень, директор ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Хотелось бы пожелать им с честью и достойно выдержать это испытание, определиться с выбором в жизни, потому что сейчас в их руках вся их будущая жизнь, ответственно подходить к выбору своей профессии, не поддаваться чужим мечтам и фантазиям, а верить именно в себя и в то, что цель будет достигнута.

11 лет назад эти ребята боязливо переступали порог школы и делали неуверенные шаги на пути к знаниям. Сегодня они совершают, пожалуй, самый важный в жизни выбор. Кстати, как утверждают сами выпускники, с будущей профессией определились давно.

Вероника Труха, Яна Щербакова, выпускницы ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Думаю, в иняз.

В педагогический университет.

Никита Иванов, выпускник ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Стать переводчиком, работать в крупной компании.

Владислав Лешкевич, выпускник ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

На инженера хочу поступить.

Егор Кулинич, выпускник ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

На психологию. Может, еще и вернусь в стены родной школы.

Спектр будущих специальностей у ребят абсолютно разный. Выбор делают исходя из собственных интересов. И несмотря на праздничное настроение, с волнением говорят о предстоящих экзаменах и бессонных ночах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Роман Заяц, выпускник ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Это переломный этап в жизни любого человека. Он решает свою дальнейшую судьбу. И сейчас очень важно не ошибиться.

Алина Ляховец, выпускница ГУО «Средняя школа № 135 г . Минска»:

Успешно сдать экзамены. Конечно, мы все ждем выпускного.

Кстати, погрузились с головой в учебу и вновь сели за парты столичные школьники уже в первый день лета. Выпускные экзамены в 2016 году 11-классники сдают по четырем предметам: один из государственных языков по выбору (изложение), математику (контрольная работа), иностранный язык и историю Беларуси.

А после – выпускной бал – торжественное завершение школьных лет.