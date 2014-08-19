Новости Беларуси. День фотографии отмечают 19 августа во всем мире. С момента, когда стала известна технология получения снимка, прошло ровно 175 лет. Сейчас фотография — это отдельный вид искусства, а герой следующего сюжета его яркий представитель. Юрий Иванов — мэтр фото-журналистики. Именно его глазами мир увидел распад Советского Союза, а сделанный мастером снимок «Летучка» вошел в сотню лучших в мире за 10 лет.

Фотографировать Юрий Сергеевич начал в 10 лет, и с того самого момента не выпускает фотоаппарат из рук. В его объектив попадали как именитые персоны, так и простые сельчане. Сам мастер привык быть за кадром, но в кадре не раз запечатлел настоящую историю. Именно его глазами весь мир увидел распад Советского Союза. Юрий Иванов был единственным фотокорреспондентом в момент подписания известных беловежских соглашений в Вискулях.

Весь мир облетел и снимок 1987 года под названием «Летучка». Эпизод из жизни тонкосуконного комбината стал символом начала перестройки. Сама фотография вошла в сотню лучших в мире за 10 лет. Высоко работу оценили не только критики. Одной из героинь снимка пришло письмо от австралийского фермера с предложением руки и сердца, правда, уже замужняя женщина ответила отказом. Еще одна одна история случилась недавно, на персональной выставке автора.

Юрий Иванов, фотограф:

В Художественном музее находились некоторые работницы. Одна из них подарила мне для передачи в музей косыночку.

За плечами у Юрия Сергеевича пятьдесят два года трудового стажа и около тридцати выставок, объехавших полмира. Мастера радует, что фотография в последнее время приобрела огромную популярность. И даже на мейнстрим, мол, каждый у кого есть фотоаппарат — фотограф, он смотрит позитивно.

Юрий Иванов, фотограф:

А вдруг у кого-то оставит в истории свой след. Про селфи я вам много не скажу, потому что я знаком с этим вскользь. Пусть это будет.

И все-таки каким бы ни был жанр, либо манера исполнения существует незыблемый принцип.

Юрий Иванов, фотограф:

Когда поэзия становится образом, тогда и получается хорошая фотография.