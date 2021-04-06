Дело «Белгазпромбанка». В суде прошёл допрос экс-председателя правления

Новости Беларуси. В суде Московского района Минска продолжают рассматривать самое крупное в истории независимой Беларуси коррупционное преступление. 6 апреля начался допрос основного фигуранта дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все обвиняемые, за исключением Виктора Бабарико, ранее полностью признали вину в финансовых махинациях. Сегодня показания дал автор коррупционной схемы. После ожидаемого заявления о якобы политической мотивированности дела экс-председатель правления банка фактически подтвердил: топ-менеджеры сотрудничали с коммерческими компаниями, которые получали выгодное финансирование в «Белгазпромбанке».

Ранее Бабарико заявлял, что никакого отношения к подобным фирмам не имеет. Сегодня же факты получения должностными лицами банка денежных средств на сумму более 31 миллиона рублей Бабарико назвал стартапом отдельных работников банка. Почему это тщательно скрывалось от акционеров, обвиняемый не пояснил. При этом комментировать нашим корреспондентам противоречивые заявления своего клиента также отказались адвокаты Бабарико.

Дмитрий Лаевский, адвокат:

Я вам еще раз повторю, что персональных сообщений для средств массовой информации мы не делаем.