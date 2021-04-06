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Дело «Белгазпромбанка». В суде прошёл допрос экс-председателя правления

06 апреля 2021 17:54
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Новости Беларуси. В суде Московского района Минска продолжают рассматривать самое крупное в истории независимой Беларуси коррупционное преступление. 6 апреля начался допрос основного фигуранта дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело «Белгазпромбанка». В суде прошёл допрос экс-председателя правления-1

Все обвиняемые, за исключением Виктора Бабарико, ранее полностью признали вину в финансовых махинациях. Сегодня показания дал автор коррупционной схемы. После ожидаемого заявления о якобы политической мотивированности дела экс-председатель правления банка фактически подтвердил: топ-менеджеры сотрудничали с коммерческими компаниями, которые получали выгодное финансирование в «Белгазпромбанке».

Дело «Белгазпромбанка». В суде прошёл допрос экс-председателя правления-4

Ранее Бабарико заявлял, что никакого отношения к подобным фирмам не имеет. Сегодня же факты получения должностными лицами банка денежных средств на сумму более 31 миллиона рублей Бабарико назвал стартапом отдельных работников банка. Почему это тщательно скрывалось от акционеров, обвиняемый не пояснил. При этом комментировать нашим корреспондентам противоречивые заявления своего клиента также отказались адвокаты Бабарико.

Дело «Белгазпромбанка». В суде прошёл допрос экс-председателя правления-7

Дмитрий Лаевский, адвокат:
Я вам еще раз повторю, что персональных сообщений для средств массовой информации мы не делаем.

Дело «Белгазпромбанка». В суде прошёл допрос экс-председателя правления-10

На скамье подсудимых также находятся шесть заместителей и бывший бизнес-партнер Бабарико. Все они ранее последовательно заявляли, что долгое время помогали благоприятно решать кредитные вопросы «нужных» бизнесменов и за это получали от них взятки. Такая щедрость коммерсантов связана исключительно с высокими банковскими должностями обвиняемых.

# Коррупция # общество # Виктор Бабарико # Дмитрий Лаевский # Евгений Поболовец # Фотофакт

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