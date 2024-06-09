Делегация Воронежской области во главе с губернатором прибыла с официальным визитом в Беларусь

Представители российских регионов – частые гости в нашей стране. И хотя тесное взаимодействие уже выстроено по многим направлениям, всегда находятся новые точки соприкосновения.

В Беларуси в эти дни с официальным визитом находится делегация Воронежской области во главе с губернатором. Сегодня, 9 июня, партнеры ознакомились со спортивной инфраструктурой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.