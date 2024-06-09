Делегация Воронежской области во главе с губернатором прибыла с официальным визитом в Беларусь
Представители российских регионов – частые гости в нашей стране. И хотя тесное взаимодействие уже выстроено по многим направлениям, всегда находятся новые точки соприкосновения.
В Беларуси в эти дни с официальным визитом находится делегация Воронежской области во главе с губернатором. Сегодня, 9 июня, партнеры ознакомились со спортивной инфраструктурой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши компетенции и опыт в вопросе возведения таких объектов востребованы. Силами белорусского подрядчика в Воронежской области уже появился футбольный стадион. И российские коллеги заинтересованы в строительстве еще одного. Этот вопрос станет одним из основных в программе визита. Затронут и некоторые другие темы.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Задача непростая, чисто коммерческие отношения выстраивать в товарообмене, но и совместные проекты реализовывать. У нас три таких проекта с белорусской стороной. Это завод по переработки и утилизации шин уже строится в нашей особой экономической зоне.
Воронежская область входит в топ регионов России по экспорту белорусской продукции. В 2023-м году товарооборот достиг рекордной отметки в полмиллиарда долларов. Однако стороны стремятся к большему. Официальный визит делегации должен придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.