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Делегация Воронежской области во главе с губернатором прибыла с официальным визитом в Беларусь

09 июня 2024 10:43
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Представители российских регионов – частые гости в нашей стране. И хотя тесное взаимодействие уже выстроено по многим направлениям, всегда находятся новые точки соприкосновения.

В Беларуси в эти дни с официальным визитом находится делегация Воронежской области во главе с губернатором. Сегодня, 9 июня, партнеры ознакомились со спортивной инфраструктурой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Воронежской области во главе с губернатором прибыла с официальным визитом в Беларусь-1

Наши компетенции и опыт в вопросе возведения таких объектов востребованы. Силами белорусского подрядчика в Воронежской области уже появился футбольный стадион. И российские коллеги заинтересованы в строительстве еще одного. Этот вопрос станет одним из основных в программе визита. Затронут и некоторые другие темы.

Делегация Воронежской области во главе с губернатором прибыла с официальным визитом в Беларусь-4

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Задача непростая, чисто коммерческие отношения выстраивать в товарообмене, но и совместные проекты реализовывать. У нас три таких проекта с белорусской стороной. Это завод по переработки и утилизации шин уже строится в нашей особой экономической зоне.

Воронежская область входит в топ регионов России по экспорту белорусской продукции. В 2023-м году товарооборот достиг рекордной отметки в полмиллиарда долларов. Однако стороны стремятся к большему. Официальный визит делегации должен придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Гусев

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