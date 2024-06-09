Если кукушка громко и часто кукует, будет хорошая погода. Что подскажут традиции предков?

Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!

11 июня – Феодосья Колосяница. На Феодосью начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь – много грибов найдешь, а если знойный июнь – на колосовики плюнь».

12 июня – Змеиный праздник. В этот день принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все долы, на старых и малых, на весь мир крещеный».