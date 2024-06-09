Прямой эфир

Если кукушка громко и часто кукует, будет хорошая погода. Что подскажут традиции предков?

09 июня 2024 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!

Если кукушка громко и часто кукует, будет хорошая погода. Что подскажут традиции предков?-1

11 июня – Феодосья Колосяница. На Феодосью начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь – много грибов найдешь, а если знойный июнь – на колосовики плюнь».

12 июня – Змеиный праздник. В этот день принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все долы, на старых и малых, на весь мир крещеный».

Если кукушка громко и часто кукует, будет хорошая погода. Что подскажут традиции предков?-4

13 июня – Еремей Распрягальник. В этот день принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует, погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка подаст голосок, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание и на погоду: дождь именно в этот день предвещал бедный урожай.

Если кукушка громко и часто кукует, будет хорошая погода. Что подскажут традиции предков?-7

14 июня – Устин Брусничные губы. На Руси на Устина внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Если же утро случалось дождливым, это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало – такие действия могли привести к пожару.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

Другие новости рубрики

Все новости
Товары со знаком качества – День работников лёгкой промышленности отмечают 9 июня в Беларуси
09 июня 2024 08:43

Товары со знаком качества – День работников лёгкой промышленности отмечают 9 июня в Беларуси

Олег Романов признался, что никогда не думал о должности председателя партии. Большой разговор
09 июня 2024 07:55

Олег Романов признался, что никогда не думал о должности председателя партии. Большой разговор

Воскресенский: войны приходят, уходят, заканчиваются, а экономика всегда в основе всего
09 июня 2024 07:52

Воскресенский: войны приходят, уходят, заканчиваются, а экономика всегда в основе всего