Если кукушка громко и часто кукует, будет хорошая погода. Что подскажут традиции предков?

Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!
Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!
11 июня – Феодосья Колосяница. На Феодосью начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь – много грибов найдешь, а если знойный июнь – на колосовики плюнь».
12 июня – Змеиный праздник. В этот день принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все долы, на старых и малых, на весь мир крещеный».
13 июня – Еремей Распрягальник. В этот день принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует, погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка подаст голосок, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание и на погоду: дождь именно в этот день предвещал бедный урожай.
14 июня – Устин Брусничные губы. На Руси на Устина внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Если же утро случалось дождливым, это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало – такие действия могли привести к пожару.