Делаем новогоднюю ёлку из живых еловых веток. Мастер-класс декоратора

Ангелика Милевская, флорист, декоратор: Новый год невозможно представить без главного символа праздника – ёлки. Удивите своих близких, смастерив новогоднюю красавицу своими руками. Для этого мы будем использовать основу для ёлки, ножницы, живую хвою, проволоку или нитку и украшения для ёлки. Из чего можно сделать основу для ёлки? У меня специальная пена, уже вырезанная под форму заготовки. Заготовку можно сделать также, используя плотный картон. Его нужно скрутить в рулон, чтобы получился конус и закрепить булавками либо клеем.

Канун Нового года поистине волшебное время и в нашей рубрике случаются настоящие чудеса преображения. Рукодельница Ангелика Милевская поделится секретами магии.

Чтобы прикрепить лапки хвои к нашему основанию, я буду использовать обычную бечёвку. Я её обматываю вокруг основания и завязываю, не отрезая.

Ангелика Милевская: Чтобы не была видна нитка, мы её плотно затягиваем и перекрываем веточкой, чтобы спрятать нижний слой, наматываем уже чуть-чуть выше. Для того, чтобы закончить макушку ёлки, мы делаем петлю, хорошо затягиваем оставшуюся нитку и обрезаем. Далее нам нужно сделать макушку при помощи проволоки и более маленьких деталей.

Все видимые погрешности и зазоры можно легко скорректировать, усадив на проблемную зону несколько еловых веточек при помощи клея.

Ангелика Милевская:

Для того, чтобы закончить нашу макушку проволоку необходимо крепить к тому хвостику, которого мы начинали, и потом обрезать и спрятать концы внутрь ёлки. Так, чтобы они были совсем не видны.

Скроем дно основания картоном на проволоке. Осталось нарядить ёлку.