Прямой эфир

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)

23 августа 2018 09:32
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Как здорово проснуться не от звонка будильника, а от доносящегося из кухни аромата свежего хлеба. Звучит соблазнительно?

Тогда самое время освоить навыки хлебопечения.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-1

Татьяна Мовчун:
Я вам покажу, как готовится бородинский хлеб. Для приготовления закваски мы берём цельнозерновую муку и воду. И всё это перемешиваем.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-4

Татьяна уже 5 лет не покупает хлеб в магазине. Предпочитает сама выпекать – так и полезнее, и вкуснее. Тем более, что в последнее время модно всё натуральное, без добавок и консервантов.

Татьяна Мовчун:
Мы приготовили смесь для нашей закваски, но она ещё должна дозреть. Это происходит в течение 5 дней при комнатной температуре.

Не ставьте её на свет.

Я беру 3 столовые ложки солода, и заливаем горячей водой.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-7

Размешиваем массу до состояния кашицы.

Добавляем в нее по 3 столовые ложки ржаной и пшеничной муки, соль и сахар по вкусу. Если в советские времена хлеб был без изысков, то сейчас в тесто добавляют всё, что душе угодно. К примеру, Татьяна использует сейчас различные специи: кориандр, тмин, пажитник.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-10

Татьяна Мовчун:
Я люблю чёрный хлеб с черносливом, с грецкими орехами, с фундуком. Можете добавить кешью.

Добавляем теплую воду.

Особый вкус хлебу придадут хлопья и отруби.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-13

И самое главное, не забываем о закваске. 4 столовых ложек будет вполне достаточно.

Тесто должно постоять около 4 часов.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-16

А уж затем можно приступить к выпеканию. И здесь на помощь хозяйке приходят современные устройства: специальные формы для выпечки и хлебопечки. В последних изделие испечётся за час. Примерно столько же времени понадобится для приготовления хлеба в духовке.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)-19

Если Татьяна выпекает хлеб для себя и близких, то Илья Александрович готов накормить домашней выпечкой весь Минск. читайте об этом здесь:

«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню

# Рецепты # общество # Татьяна Мовчун # Еда

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