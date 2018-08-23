Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)

Как здорово проснуться не от звонка будильника, а от доносящегося из кухни аромата свежего хлеба. Звучит соблазнительно?

Татьяна Мовчун: Я вам покажу, как готовится бородинский хлеб. Для приготовления закваски мы берём цельнозерновую муку и воду. И всё это перемешиваем.

Татьяна уже 5 лет не покупает хлеб в магазине. Предпочитает сама выпекать – так и полезнее, и вкуснее. Тем более, что в последнее время модно всё натуральное, без добавок и консервантов.

Татьяна Мовчун:

Мы приготовили смесь для нашей закваски, но она ещё должна дозреть. Это происходит в течение 5 дней при комнатной температуре.

Не ставьте её на свет.

Я беру 3 столовые ложки солода, и заливаем горячей водой.