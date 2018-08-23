Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)

Как здорово проснуться не от звонка будильника, а от доносящегося из кухни аромата свежего хлеба. Звучит соблазнительно?
Тогда самое время освоить навыки хлебопечения.
Как здорово проснуться не от звонка будильника, а от доносящегося из кухни аромата свежего хлеба. Звучит соблазнительно?
Тогда самое время освоить навыки хлебопечения.
Татьяна Мовчун:
Я вам покажу, как готовится бородинский хлеб. Для приготовления закваски мы берём цельнозерновую муку и воду. И всё это перемешиваем.
Татьяна уже 5 лет не покупает хлеб в магазине. Предпочитает сама выпекать – так и полезнее, и вкуснее. Тем более, что в последнее время модно всё натуральное, без добавок и консервантов.
Татьяна Мовчун:
Мы приготовили смесь для нашей закваски, но она ещё должна дозреть. Это происходит в течение 5 дней при комнатной температуре.
Не ставьте её на свет.
Я беру 3 столовые ложки солода, и заливаем горячей водой.
Размешиваем массу до состояния кашицы.
Добавляем в нее по 3 столовые ложки ржаной и пшеничной муки, соль и сахар по вкусу. Если в советские времена хлеб был без изысков, то сейчас в тесто добавляют всё, что душе угодно. К примеру, Татьяна использует сейчас различные специи: кориандр, тмин, пажитник.
Татьяна Мовчун:
Я люблю чёрный хлеб с черносливом, с грецкими орехами, с фундуком. Можете добавить кешью.
Добавляем теплую воду.
Особый вкус хлебу придадут хлопья и отруби.
И самое главное, не забываем о закваске. 4 столовых ложек будет вполне достаточно.
Тесто должно постоять около 4 часов.
А уж затем можно приступить к выпеканию. И здесь на помощь хозяйке приходят современные устройства: специальные формы для выпечки и хлебопечки. В последних изделие испечётся за час. Примерно столько же времени понадобится для приготовления хлеба в духовке.
Если Татьяна выпекает хлеб для себя и близких, то Илья Александрович готов накормить домашней выпечкой весь Минск. читайте об этом здесь:
«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню