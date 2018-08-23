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«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню

23 августа 2018 09:44
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Илья Александрович готов накормить домашней выпечкой весь Минск.

«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню -1

Илья Прохоров, соучредитель крафтовой пекарни:
Здесь 4 вида муки: пшеничная, пшеничная цельнозерновая мука, ржаная цельнозерновая, пшеничная первого сорта.

И мы добавляем смесь семян.

20 лет Илья Прохоров проработал в автобизнесе, а полтора года назад решил круто изменить свою жизнь, научился печь хлеб и открыл крафтовую пекарню.

«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню -4

Теперь за домашними булками выстраивается очередь.

«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню -7

Как признаётся мужчина, секрет успеха прост.

Илья Прохоров:
Чем короче состав хлеба, тем он лучше. У нашего хлеба очень короткий состав: мука, вода, соль, закваска. Никаких улучшителей, ускорителей.

Делаем бородинский хлеб дома (хлебопечка необязательна)

# Еда # общество # Илья Прохоров

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