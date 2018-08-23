«Чем короче состав хлеба, тем лучше». 20 лет он проработал в автобизнесе, а теперь открыл крафтовую пекарню

Илья Александрович готов накормить домашней выпечкой весь Минск.
Илья Александрович готов накормить домашней выпечкой весь Минск.
Илья Прохоров, соучредитель крафтовой пекарни:
Здесь 4 вида муки: пшеничная, пшеничная цельнозерновая мука, ржаная цельнозерновая, пшеничная первого сорта.
И мы добавляем смесь семян.
20 лет Илья Прохоров проработал в автобизнесе, а полтора года назад решил круто изменить свою жизнь, научился печь хлеб и открыл крафтовую пекарню.
Теперь за домашними булками выстраивается очередь.
Как признаётся мужчина, секрет успеха прост.
Илья Прохоров:
Чем короче состав хлеба, тем он лучше. У нашего хлеба – очень короткий состав: мука, вода, соль, закваска. Никаких улучшителей, ускорителей.