Декоративные вазы Минска: урожайные корзины с фруктами, греческие амфоры с ручками и вазы с человеческий рост

Минск послевоенный был родным домом, который восстанавливали всем городом. Новую мирную жизнь олицетворяла нарядная архитектура сталинского ампира. Возвращались к классическим приемам и воспевали античность. У зданий появляются массивные колонны, богатая лепнина, изящные башенки и урожайные вазы. Малые архитектурные формы создавали ощущение праздника и символизировали триумф победы.

Вазы не только украшали фасады, органично вплетались в ландшафтную архитектуру в виде клумб, но, порой, являлись главным акцентом всего здания.

Начнем со столичного Бродвея – бульвара Ленина. Терракотовый цвет домов настолько привлекателен, что мы порой не замечаем насыщенный декор. Детали – словно в самотканых поясах узоры – читаются буквально в каждом сантиметре. Стоит только взглянуть вверх, и вы увидите балконы в обрамлении листов аканта и ваз. Так и хочется понаблюдать оттуда за жизнью большого города.

Объемные вазы венчают углы балкона и выполнены они из того же материала, что и сами дома. Как и большинство послевоенных столичных ваз они состоят из двух частей: чаши и ствола.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Основа вазы ракушкообразная. Можно было бы сделать вазы с чистой плоскостью. Архитектор дает пластику самой поверхности, ведь важно понимать, что когда светит солнце, наш взгляд ловит красивую игру светотеней.

На перекрестке Коммунистической и Куйбышева можно найти одну из самых красивых ваз Минска. Огромная, с человеческий рост.

Тот случай, когда скульптурная форма играет ведущую роль во всем архитектурном наряде. Посмотрите: она почетно прописалась на углу здания, словно на пьедестале. Архитектор отводит для нее специальную нишу и обращает наше внимание на прекрасный сосуд. Интересно, что, в отличие от высотных ваз на проспекте, до этой мы можем дотянуться рукой и детально рассмотреть.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим рифленую нижнюю часть вазы, классическое построение самой чаши, лист аканта, который идет как фризом по диаметру, и небольшие гирлянды.

Знаменитый дом под шпилем славится торжественным декором. Даже вход в уютный дворик 50-х оформлен в виде въездных ворот, которые венчают самобытные вазы. Они как урожайные корзины усыпаны фруктами, украшены листьями и лентами. Такое эхо светлой послевоенной жизни.

Тема ваз продолжается и на фасаде дома под шпилем. Правда, это уже не объемная форма, а рельеф на стенах. Они каскадом устроились одна поверх другой, переплетаются с венками и завершаются россыпью фруктов.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Конечно, каждый из нас видит или узнает вазу, которая когда-то находилась в детстве. Эти вазы действительно напоминают круглый стол, покрытый скатертью с бахромой 50-х годов.

От площади Победы до цирка сложно пройти, не обратив на внимания на этот парад ваз. Сосуды выстроились в ряд по обе стороны проспекта Независимости и сопровождают нас в прогулках по набережной Свислочи.

Вазы бесконечной лентой протянулись над балюстрадой и органично дополнили центральную магистраль. Каждая чаша – как настоящий памятник – возвышается на мощном пьедестале. Идеальная классическая форма, все линии четки и органичны. Новую столицу возрождали мастера высокого класса.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Каждый элемент неслучаен. Даже завершение, верхний поясок, идет для слива воды, чтобы не разрушать поверхность. Была специальная техника по изготовлению. Нижняя часть выполнялась отдельно и стыковалась с верхней частью. Были специальные шаблоны. Мы видим ритм, разные типы ваз чередуются. Более низкие, как бы их сейчас назвали, креманки для мороженого или варенья. Оставили архитекторы 50-х этот удивительный ансамбль.

На ретро-открытках 50-х можно видеть, что ансамбль ваз продолжается далее по улице Янки Купалы. К сожалению, его не пощадило время.

Один из уникальных примеров этих архитектурных деталей – центральный вход в Детский парк имени Горького. Огромная арка с мощными колоннами появилась здесь в 50-х.

Но взгляните, как оригинально архитектор завершает композицию. 20 ваз в классическом стиле напоминают греческие амфоры с ручками, придают воздушность, делают центральный вход рельефным и особенным, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Известные арки на площади Победы. Мы видим эти рога изобилия, так называемые, которые лежат в основе. Чем еще привлекательны, интересны эти вазы? Они вплетены в старые деревья, которые были когда-то посажены во дворе дома.

На кадрах послевоенной столицы можно заметить, что вазы украшали не только дома, они присутствовали и в ландшафтной архитектуре. Так, прогуливаясь по паркам, можно было выбросить мусор в своеобразную урну-вазу.

Зеленый и цветущий облик нового города создавали и символичные клумбы в виде ваз. Все это были уменьшенные копии больших скульптурных чаш на фасадах зданий.

Но время меняет облик города. Жаль, Минск не щедро украшен вазами, но от этого они особенно ценны. В разных уголках города можно еще отыскать отголоски послевоенного стиля. Отправляйтесь на прогулки по весеннему Минску, и он обязательно откроет вам свои архитектурные тайны.