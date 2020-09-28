«Действовали чисто на инстинктах». В Минске наградили милиционеров, которые спасли девушку

Новости Беларуси. Сотрудникам Департамента охраны, которые спасли девушку от необдуманного поступка, вручили нагрудный знак «За адзнаку», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неделю назад 16-летняя минчанка пыталась спрыгнуть с 20-го этажа одной из высоток на Сморговском тракте. Антон Гасанов и Александр Ковалевич незамедлительно прибыли на вызов и поднялись на нужный этаж. Благодаря оперативной и слаженной работе милиционеров, девушку удалось спасти.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Сотрудники групп задержания нарядов подразделения Департамента охраны – это очень специфичные люди, которые при выполнении основных своих задач по охране имущества еще выполняют задачи психолога, пожарного, медика. Потому что прибывая на сигнал тревоги или сообщение, мы не понимаем, что произошло и что случилось. Вот и в этой ситуации, когда девушка стояла на грани жизни и смерти, находясь на 20-м этаже, сотрудникам группы задержания приходилось принимать решение, оно очень важное.

Антон Гасанов, милиционер Департамента охраны МВД Беларуси:

Это награда первая, так как молодой сотрудник, еще только год работаю. Гордость, будут гордиться мною родители.

Александр Ковалевич, милиционер Департамента охраны МВД Беларуси:

Действовали чисто на инстинктах, просто думали о том, чтобы спасти человеку жизнь. Такой критический случай первый был. Критическое мышление как-то сработало, пытались вытянуть человека на разговор.