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Цветы во льду: оригинальный и романтический подарок своими руками

17 октября 2017 11:52
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Все любят получать цветы, но обычным букетом никого не удивишь, сегодня покажем как сделать оригнальный подарок своими руками всего лишь из одной розы. Для композиции также подойдут орхидея, хризантема, тюльпан – все цветы, которые смотрятся изысканно даже в единичном экземпляре.

Самое главное – выбирайте растения свежие и с яркими соцветиями.

Итак, мы подготавливаем кусочек биофлора. Его можно купить в любом цветочном магазине.

Вместо вазы подойдёт картонная коробка или пластиковая бутылка. Подрезаем цветок под высоту основы и вставляем в биофлор. Последний шаг – заливаем розу водой.

Теперь роза отправляется в морозильную камеру, где она буквально застынет во времени.

Ледяная роза символизирует холодную неприступность снаружи и трепетную трогательную сущность внутри. Но главное, что скованные во льду цветы навсегда сохрнят свою красоту.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Флористика # Катерина Овчаренко

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