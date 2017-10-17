Цветы во льду: оригинальный и романтический подарок своими руками

Все любят получать цветы, но обычным букетом никого не удивишь, сегодня покажем как сделать оригнальный подарок своими руками всего лишь из одной розы. Для композиции также подойдут орхидея, хризантема, тюльпан – все цветы, которые смотрятся изысканно даже в единичном экземпляре.

Самое главное – выбирайте растения свежие и с яркими соцветиями.

Итак, мы подготавливаем кусочек биофлора. Его можно купить в любом цветочном магазине.

Вместо вазы подойдёт картонная коробка или пластиковая бутылка. Подрезаем цветок под высоту основы и вставляем в биофлор. Последний шаг – заливаем розу водой.

Теперь роза отправляется в морозильную камеру, где она буквально застынет во времени.

Ледяная роза символизирует холодную неприступность снаружи и трепетную трогательную сущность внутри. Но главное, что скованные во льду цветы навсегда сохрнят свою красоту.