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Цветочный ковер расцветет в конце июня у гостиницы "Беларусь"

16 июня 2008 07:56
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Четвертый городской фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры начинается в Минске. Свое умение в создании неповторимых красочных полотен продемонстрируют все районные "Зеленстрои", а также другие хозяйства и предприятия. 

Главная цель фестиваля — повысить культуру цветочного оформления, а также внедрить новые приемы в озеленении белорусской столицы. Жюри оценит композиции по трем номинациям: "За лучшее композиционное решение", "За качество и профессионализм" и "За оригинальность отражения девиза фестиваля". Поделиться мнением о мастерстве столичных озеленителей смогут и минчане в специальном журнале отзывов.

# Гостиницы Минска

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