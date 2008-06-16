Цветочный ковер расцветет в конце июня у гостиницы "Беларусь"

Четвертый городской фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры начинается в Минске. Свое умение в создании неповторимых красочных полотен продемонстрируют все районные "Зеленстрои", а также другие хозяйства и предприятия.

Главная цель фестиваля — повысить культуру цветочного оформления, а также внедрить новые приемы в озеленении белорусской столицы. Жюри оценит композиции по трем номинациям: "За лучшее композиционное решение", "За качество и профессионализм" и "За оригинальность отражения девиза фестиваля". Поделиться мнением о мастерстве столичных озеленителей смогут и минчане в специальном журнале отзывов.