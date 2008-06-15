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Профессиональный праздник отмечают медработники

15 июня 2008 14:02
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В Год здоровья к системе здравоохранения внимание особое, белорусским врачам есть чем гордиться — за последнее время белорусская медицина существенно продвинулась вперед. В Минске вскоре откроются сразу 2 научно-практических центра — нейрохирургии и трансплантологии. На начало 2009-го запланирована и первая в республике операция по пересадке сердца. Несмотря на свой профессиональный праздник, некоторым приходится и в этот день нести службу.

В Год здоровья за это самое здоровье нации государство взялось всерьез: реконструкция больниц и поликлиник, закупка современного диагностического оборудования дало свои первые результаты. Смертность пошла на убыль, рождаемость — вверх, врачи смогли провести больше успешных операций. Но списывать все успехи медицины только на благоприятное финансирование в Минздраве не спешат. Говорят оборудование — на тысячи долларов, но и персонал — на вес золота.

Белорусских медиков сегодня поздравил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал новых успехов и свершений, крепкого здоровья, благополучия, мира и радости.
# общество

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