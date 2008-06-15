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Вооруженные Силы продолжают подготовку к масштабному учению "Осень-2008"

15 июня 2008 13:59
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На сей раз учебные боевые действия развернулись на полигонах Брестской и Гродненской областей. Задействовано три тысячи человек и несколько сотен боевых машин. Военные учатся не только обороняться и наступать, но и выполнять некоторые специальные функции. Батальон выполняет задачи по охране и обороне государственной границы, ее прикрытию, выполняет также специальные задачи по патрулированию и несению комендантской службы на блок-постах.

Для обучаемых командование создало весьма нестандартную обстановку. По замыслу, против танкистов действует один из батальонов 38-й мобильной бригады. В арсенале "голубых беретов" – лишь легкое стрелковое вооружение и минометы. А на стороне танкистов — авиация и артиллерия.

Однако десантники нашли выход из сложной ситуации. Недостаток огневой мощи они компенсировали военной хитростью.

В целом, по мнению командования, нынешние маневры прошли успешно. Военные не только освежили свои знания, но и получили неплохой опыт взаимодействия с другими силовыми структурами. Уже через несколько месяцев он будет востребован на масштабных армейских учениях "Осень-2008".
# общество

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