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Святую Троицу отмечают православные верующие

15 июня 2008 13:54
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На 50-й день после воскресения Иисус Христос послал апостолам Утешителя – Духа Святого. Именно поэтому Святую Троицу еще называют Пятидесятницей. Считается, что в это день апостолы стали говорить на языках всех народов мира. В православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году.

По традиции, пол храма устилается свежескошенной травой, иконы украшаются березовыми ветвями. В церковь приносят на освящение букеты, их хранят в течение года, как хорошее средство от болезней.
# общество

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