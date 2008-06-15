Святую Троицу отмечают православные верующие

На 50-й день после воскресения Иисус Христос послал апостолам Утешителя – Духа Святого. Именно поэтому Святую Троицу еще называют Пятидесятницей. Считается, что в это день апостолы стали говорить на языках всех народов мира. В православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году.



По традиции, пол храма устилается свежескошенной травой, иконы украшаются березовыми ветвями. В церковь приносят на освящение букеты, их хранят в течение года, как хорошее средство от болезней.