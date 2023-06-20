ЦТ по математике планируют сдать более 10,6 тысячи абитуриентов

Новости Беларуси. Более 10,5 тысячи абитуриентов планируют сегодня, 20 июня, написать централизованное тестирование по математике. У пунктов сдачи экзамена уже многолюдно: испытание начнется буквально через 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После вскрытия пакетов с тестами опоздавших в аудитории не пустят. Что касается правил и запретов, они стандартные. Для допуска к экзамену необходимо предъявить пропуск, документ, удостоверяющий личность, и ручку. Проносить в аудиторию посторонние предметы, переговариваться, пользоваться шпаргалками или телефонами, вносить ответы в бланк по истечении времени – запрещено. К слову, как и использование калькулятора. Его разрешено взять только на тестирование по химии и физике. Результаты ЦТ будут доступны на сайте РИКЗ, в личных кабинетах абитуриентов.