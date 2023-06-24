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ЦТ по иностранному языку сдают белорусские абитуриенты 24 июня

24 июня 2023 07:40
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Новости Беларуси. Важный день сегодня у абитуриентов. Им предстоит выдержать еще один экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня в Беларуси пройдет ЦТ по иностранному языку. На английский записались более 12 800 человек.

ЦТ по иностранному языку сдают белорусские абитуриенты 24 июня-1

Свыше тысячи планируют сдавать немецкий. Есть желающие пройти тесты по французскому, испанскому и китайскому языкам. Все экзамены начнутся в одно время – в 11:00. У пунктов сдачи уже собираются люди. Абитуриентов, которые прибудут после вскрытия пакетов с материалами, в аудитории не пустят. Правила поведения на испытаниях стандартные: нельзя проносить посторонние предметы, пользоваться телефонами и переговариваться.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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