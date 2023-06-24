ЦТ по иностранному языку сдают белорусские абитуриенты 24 июня

Новости Беларуси. Важный день сегодня у абитуриентов. Им предстоит выдержать еще один экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня в Беларуси пройдет ЦТ по иностранному языку. На английский записались более 12 800 человек.

Свыше тысячи планируют сдавать немецкий. Есть желающие пройти тесты по французскому, испанскому и китайскому языкам. Все экзамены начнутся в одно время – в 11:00. У пунктов сдачи уже собираются люди. Абитуриентов, которые прибудут после вскрытия пакетов с материалами, в аудитории не пустят. Правила поведения на испытаниях стандартные: нельзя проносить посторонние предметы, пользоваться телефонами и переговариваться.