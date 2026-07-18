На «Славянском базаре» впервые после долгого перерыва зазвучал джаз
Джазовые импровизации и чарующие ритмы вернулись на главную сцену Витебска. После многолетнего перерыва это музыкальное направление вновь завоевывает сердца гостей и участников «Славянского базара».
Новую главу в культурной истории международного фестиваля открыл масштабный проект «Джаз-съезд», ставший одним из событий Дней Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?
Белорусские и российские музыканты вышли за рамки привычных залов: живая музыка теперь звучит на улицах, в парках и на оживленных площадках Витебска. Программа фестиваля обширная: от выступлений биг-бэндов до атмосферы старого Нового Орлеана под открытым небом.
Главное событие сегодняшнего дня – конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск». На легендарную сцену Летнего амфитеатра выйдут талантливые вокалисты из разных уголков планеты. Беларусь на этом престижном музыкальном состязании представит Елена Кузнецова. Судьбу главного приза определит профессиональное жюри.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026»:
Здесь должен проявиться бойцовский характер, чтобы собраться и показать все произведение, начиная от первых шагов и заканчивая последней нотой. Поэтому трудно сказать сейчас кто, что и как. Могу пожелать только успехов всем.
Юбилейный фестивальный сезон продолжает удивлять сюрпризами. В самом сердце Витебска в одном из отелей зарегистрировали 150 тысячного гостя. Символично, что эта круглая цифра выпала на долю легенды советского и белорусского экрана – народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина.