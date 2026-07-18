На «Славянском базаре» впервые после долгого перерыва зазвучал джаз

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе ?

Новую главу в культурной истории международного фестиваля открыл масштабный проект «Джаз-съезд», ставший одним из событий Дней Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джазовые импровизации и чарующие ритмы вернулись на главную сцену Витебска. После многолетнего перерыва это музыкальное направление вновь завоевывает сердца гостей и участников «Славянского базара».

Белорусские и российские музыканты вышли за рамки привычных залов: живая музыка теперь звучит на улицах, в парках и на оживленных площадках Витебска. Программа фестиваля обширная: от выступлений биг-бэндов до атмосферы старого Нового Орлеана под открытым небом.

Главное событие сегодняшнего дня – конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск». На легендарную сцену Летнего амфитеатра выйдут талантливые вокалисты из разных уголков планеты. Беларусь на этом престижном музыкальном состязании представит Елена Кузнецова. Судьбу главного приза определит профессиональное жюри.