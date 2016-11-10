Циклон в Беларуси: 70 населенных пунктов без электричества и очереди на польской границе

Новости Беларуси. Мощный циклон оставил след в Беларуси. О том, что 10 ноября будет непростым днём с точки зрения погоды, синоптики предупреждали заранее. Снег ночью и очищенные от него улицы утром встретили, по крайней мере, минчан. А вот по стране не обошлось без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Застрявшие в снежном плену автомобили, упавшие на дорогу деревья, массовые отключения электричества.

О ненастной снежной погоде синоптики предупреждали заблаговременно. И это при том, что в отдельных регионах ухудшение ситуации за окном наблюдать можно было еще за сфутки до.

Больше всего от циклона пострадали Брестская и Витебская область. В ночь на 9 ноября около 70 населенных пунктов были обесточены.

К устранению повреждений сразу же преступили оперативные и ремонтные группы. До сих пор десятки деревень остаются без света. Среди них в ноябре и Октябрь. Налипание снега, обледенение проводов – Вере Ковалюк и Вере Славецкой вот и остается разве что на веру уповать: к зиме не подготовились. А та и вовсе, сетуют, за одну ночь пришла.

Вера Славецкая, жительница деревни Октябрь Кобринского района:

Вчера весь день шел мокрый снег. Когда снег погас – я не знаю. Но где-то ночью.

Вера Ковалюк, жительница деревни Октябрь Кобринского района:

Мы не думали, что такая зима. Было же тепло, все хорошо.

Обрыв электросетей, правда, уже на польской стороне из-за непогоды стал причиной очередей на границе. Международный пункт пропуска «Брузги-Кузница».

10 ноября у польских «стражей границы» не работала компьютерная техника, оформлением пришлось заниматься вручную.

Валерий Быхта, водитель:

Утром звонил, сказали, что очередь 170 машин. Поэтому немножко разгрузилась очередь – я решил поехать после обеда.

А вот еще об одном факте 10 ноября:

в самом северном регионе побит практически 70-летней давности «снежный рекорд» (на 5 сантиметров намело больше чем в 1947).

Вообще, на уборку улиц в Беларуси вышло сразу 2 тысячи единиц спецтехники.

Николай Никипоронок, заместитель директора по производству филиала «Служба трамвайного пути» КУП «Минсктранс»:

Ночью люди выходили, всё чистили. Мы готовы.

Иван Шевяго, водитель погрузчика:

С 6 утра работаем, график знали. Были готовы, конечно.

Вот уж где, правда, в полной готовности! Не сговариваясь, тот же ответ и у автолюбителя Александра, на час раньше вышедшего из дома, чтобы очистить от снежной шапки своего железного друга, и у этой бригады, слаженно убирающей остановку и трамвайные пути.

Юрий Кукишев, директор филиала «Служба трамвайного пути» КУП «Минсктранс»:

Чтобы люди ни в коем разе не попали под трамвай. И дали возможность беспрепятственно ехать пассажирам и выходить и входить из трамвая.

Без перерыва на «320 Белорусе» трудится и Иван Шевяго. Вот уж пять лет водитель погрузчика очищает столичные дороги: летом от мусора, зимой от снега. Говорит, опыт уборки наработан годами, а потому все по накатанной.

Только ночью дороги столицы убирали более 300 единиц спецтехники. С рассветом их стало еще на 100 больше.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Более 6 тысяч тонн – именно столько песка должно хватить на эту зиму. Причем только этой ночью на улицах Фрунзенского района было высыпано порядка 280 тонн. Если сравнить с самыми снежными периодами, к примеру, вспомнить тот же Хавьер: тогда за ночь ушло порядка 400 тонн песка.

Всего же, чтобы не допустить гололедицы, на дороги столицы ушло 900 тонн соли и 1500 песчано-соляной смеси.

Татьяна Миронович, начальник участка по содержанию улично-дорожной сети УП «Ремавтодор Фрунзенского района Минска»:

Мы сегодня отправили в Солигорск за солью две машины. Две по два рейса. Вся техника работала в полную мощность, справились на 100%.